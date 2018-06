Fußball-El Dorado der Altherren

Aalen wird am 8. und 9. Juni 2018 zur „Fußballhauptstadt“ in Ostwürttemberg. 40 Mannschaften kämpfen im Sportpark sowie auf dem Sportgelände im Greut und dem Trainingsplatz des VfR Aalen um den Titel des 13. Deutschen Altherren Supercups Ü 32. Top-Favoriten duellieren sich in den Gruppen E bis H.

Eine Woche vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verwandelt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Ostalb in ein „Fußball-El Dorado“. Mit den Gastgebern aus der Weststadt Aalens kämpfen namhafte Teams, wie der FC Bayern München, Hertha BSC Berlin, Wormatia Worms oder der VfB Lübeck um die begehrte Trophäe. Mit Roy Präger (ehemals Hamburger SV, VfL Wolfsburg), Nico Frommer (1. FC Heidenheim) Uwe Möhrle (FC Augsburg, VfL Wolfsburg) oder Francis Kioyo (1. FC Köln, TSV 1860 München) werden auch zahlreiche ehemalige Bundesligaprofis zum Turnier erwartet. „Wir waren jetzt vier Mal beim Turnier mit dabei. Ich bin davon überzeugt, dass es noch kein Turnier mit so vielen namhaften Spielern gegeben hat“, freut sich Markus Bezler, Leiter des Organisationskomitees der TSG.

Er war es auch, der vor fünf Jahren bei der DAHSC-Leitung angefragt und sich für Deutschlands bedeutendstes Turnier beworben hat. „Wir planen jetzt seit über zwei Jahren dieses Turnier und hoffen, dass wir ein guter Ausrichter sein werden“, sagt Bezler. „Wir erwarten über 1100 Spieler und Fans in Aalen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn auch zahlreiche Zuschauer aus der Region den Weg an die Spielstätten im Sportpark sowie im Greut finden würden“, so Bezler. Besonders freut sich der Orga-Leiter auf die teilnehmenden Mannschaften, die auf dem Sportgelände im Greut und auf dem Trainingsplatz des VfR Aalen ihre Vorrundenspiele bestreiten. Hier treffen Teams, wie der FC Bayern München, Hertha BSC Berlin, Wormatia Worms, Blumenthaler SV oder der Titelverteidiger OSC Bremerhaven, der Torgelower FC Greif, der SV Reislingen/Neuhaus sowie die Lokalsmatadoren SV Fellbach und SV Ebersbach/Fils aufeinander. „Die Partien haben es in sich. Ich selbst bin gespannt, wer sich in den Gruppen durchsetzen und ab Samstag zu den Finalspielen in den Sportpark reisen wird“, sagt Markus Bezler. Nicht nur auf dem Platz erwarte die Besucher einiges. Nach dem Finale am Samstag (9. Juni) gegen 19.30 Uhr findet im Festzelt eine große Playersparty mit Siegerehrung statt. (er)