Fußball-Bezirksliga: Späte Derby-Niederlage für Unterkochen

Während Neresheim weiter siegreich ist, muss Nattheim in der Fußball-Bezirksliga eine Niederlage in Neuler hinnehmen. Im Tabellenkeller setzt Ellwangen seinen Aufwärtstrend fort und hat das rettende Ufer erreicht.

Waldhausen – Unterkochen 2:1 (0:0). Tore: 0:1 M. Viehöfer (70.), 1:1, 2:1 beide T. Däffner (81., 87.). Waldhausen begann forsch und hatte zunächst mehr vom Spiel. Aus den resultierenden Gelegenheiten konnte jedoch kein Kapital geschlagen werden. Unterkochen kam in der Folge besser ins Spiel und hatte Chancen in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel spielte dann beinahe nur noch die Heimmannschaft musste aber mit dem ersten Schuss der Unterkochener im Anschluss an einen Freistoß den Rückstand hinnehmen. Waldhausen dominierte das Spiel nun und Tobias Däffner glich per 30-Meter-Treffer aus. Abermals Däffner gelang auch kurze Zeit später die Führung für den SVW. Aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg.

Nattheim – Neuler 1:2 (1:2). Tore: 1:0 P. Brümmer (11.), 1:1 M. Greiner (17.), 1:2 J. Staiger (26.). Nattheim erwischte den besseren Start in die Partie. Auf schwer bespielbarem Untergrund brachte Brümmer die TSG in der elften Minute in Führung. Nattheim verlor anschließend die Kontrolle im Mittelfeld und verlor zu viele Zweikämpfe. In der 17. Minute unterschätzte Nannt einen Freistoß, der auf Grund einer Windböe, länger und länger wurde. Er konnte den Ball nur noch nach vorne abklatschen, wo Greiner lauerte und nur einköpfen brauchte. Nur sechs Minuten später kamen die Gäste erneut zu einem Freistoß nahe der Mittellinie. Der Ball wurde scharf vors Tor getreten und kein Nattheimer fühlte sich für Jochen Staiger verantwortlich, sodass dieser unbedrängt zum 1:2 einköpfen konnte. Die Halbzeitführung für Neuler war nicht unverdient. Beyerle hatte in der 56. Minute die Chance zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später schoss Horsch einen Freistoß an den Pfosten, den Abpraller parierte der Gästekeeper anschließend stark. Nattheim war nun das klar bessere Team. In der Nachspielzeit hatte Nattheim dann nochmals die Chance auf den Ausgleichstreffer. Erst scheiterte Brümmer aus kurzer Distanz an der Latte und eine Minute später war es dann eigentlich so weit. Nach einem hohen Ball drückte Schürle den Ball über die Linie, doch die Schiedsrichterin entschied auf Freistoß Neuler.

Milan Heidenheim - Lauchheim 1:3 (1:2). Tore: 0:1 M. Zawinul (6.), 0:2 F. Lutz (8.), 1:2 A. Gülperi (16.), 1:3 S. Muck (90.+2., FE). Bes. Vorkm.: Gelb-Rot Milan (90.+4). In einer in der Anfangsphase zwar ausgeglichenen Partie erzielte der SVL in zwei Minuten zwei Tore. Zwar konnte der AC in der 16. Minute noch ausgleichen aber der spielerischen und kämpferischen Überlegenheit der Lauchheimer nicht viel entgegensetzen. In der zweiten Hälfte kontrollierte der SVL das Spiel und konnte in der Nachspielzeit noch das dritte Tor erzielen.

Hofherrnweiler II – TV Heuchlingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Melzer H. (25.), 2:0 Blum (59.). Es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten. Im ersten Durchgang gab es bis auf den sehenswerten Treffer von Hannes Melzer wenige gute Aktionen. Im zweiten Abschnitt war das Spiel etwas offener und die Heimelf legte den verdienten zweiten Treffer nach. Danach war das Spiel entschieden.

Lorch - Kirchheim/Trochtelfingen 0:1 (0:1). Tor: Schindele (52.). Im absoluten Abstiegsduell feierte die SGM einen wichtigen Sieg und verkürzt den Abstand auf die Sportfreunde aus Lorch auf zwei Punkte.

Neresheim – Wört 1:0 (0:0). Tor: Sven Lukina (49.). Im Spiel Erster gegen Letzter setzte sich der Spitzenreiter denkbar knapp aber verdient mit 1:0 durch. Die zum Teil jedoch höchst fahrlässige Chancenverwertung hielt die Wörter am Leben, sodass das Tabellenschlusslicht bis zum Schluss an seine Chance geglaubt hatte. Von Beginn an war klar zu sehen, in welche Richtung das Spiel laufen würde. Die Neresheimer mit viel Ballbesitz gegen tiefstehende Wörter, die mit schnellen Konterangriffen immer wieder Nadelstiche setzen wollten. Ein letztlich verdienter Sieg für den Tabellenführer, der jedoch fast für seine Fahrlässigkeit von tapfer kämpfenden Wörtern bestraft wurden.

Ellwangen – Gerstetten 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Erhard (57.), 2:0 Klein (73.), 2:1 Hering (74.). Ein schwieriges Spiel auf Kunstrasen mit starken Wind und Regengüssen konnte der FCE mit Geschick und etwas Glück für sich entscheiden. Nachdem sich die Spieler in den Anfangsminuten bis zur Halbzeitpause etwas abgestastet haben, kamen die Ellwanger immer besser ins Spiel und erzielten in der 57. Minute durch Jonathan Erhard den verdienten Führungstreffer. Ab diesem Treffer wurden die Gäste aus Gerstetten besser und zwangen den Torhüter des FCE zu mehreren Glanzparaden. In diese Drangphase der Gäste erzielten die Ellwanger in der 73. Minute durch Winterneuzugang Raphael Klein ein sehr schön herausgespieltes Tor. Wer nun dachte, dass es ein ruhiger Nachmittag für den FCE werden würde, irrte sich. Postwendend nach dem Anspiel verkürzten die Gäste durch Nico-Oliver Hering auf 2:1. Nun war es zu ein richtiges Abstiegskampfspiel, in dem beide Mannschaften kämpferisch alles versuchten. Hierbei konnte der FCE verdient und einem gut aufgelegten Torhüter Philipp Pless die wichtigen Punkte sichern.