Fußball-Bezirksliga: Ellwangen mit Rückschlag im Abstiegskracher

Nach zwei Siegen in Folge gab es für den FC Ellwangen ausgerechnet im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga in Wört eine Niederlage. Lauchheim traf daheim nicht.

Neresheim – Schnaitheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 M. Schoger (12.), 0:2 B. Jentschke (52.), 1:2 D. Werner (85.), 2:2 O. Cay (89.). Neresheim rettet Punkt durch zwei späte Tore. Im Duell der besten Defensive gegen die beste Offensive der Liga erwischten die Gäste zunächst den besseren Start. Die Neresheimer spielten auch in der Nachspielzeit noch voll auf Sieg, kamen aber zu keiner klaren Torchance mehr. So blieb es beim 2:2 über das sich der Tabellenführer trotz vieler vergebenen Torchancen am Ende freuen konnte.

Neuler - Milan Heidenheim 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Staiger (5. FE), 2:0 Bieg (19.), 3:0 Dörrer (86.). Bereits nach fünf Minuten konnten die Gastgeber durch einen verwandelten Strafstoß die Führung erzielen, die auch über die erste Halbzeit von Bieg erhöht werden konnte und auch durchaus verdient war. Nach dem Seitenwechsel fehlte es auf beiden Seiten etwas an Konzentration und die Chancen, beziehungsweise Torraumszenen wurden zur Mangelware. Kurz vor Schluss gelang es dem eingewechselten Dörrer mit dem 3:0 das Spiel letztendlich zu entscheiden. Am Ende ein verdienter Sieg der Neulermer der bereits in der ersten Hälfte hätte höher ausfallen müssen.

Unterkochen – Nattheim 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Ph. Haas (5.), 1:1 Brümmer (34.), 1:2, 1:3 Fischer (76., 90.+4). Der FVU begann stark mit einer Hülle von klaren Torchancen aus derer nur ein Tor erzielt werden konnte. Im Gegenzug erzielten die Gäste aus ihrer ersten Torchance sofort den Ausgleichstreffer. Nach dem Ausgleichstreffer kamen die Nattheimer besser ins Spiel und nur mit Glanztaten konnte Dominik Schlipf seine Mannschaft noch im Spiel halten. Auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte kam der FVU besser ins Spiel, trafen aber nur die Latte. Nach dem Lattentreffer erzeugten die Gäste viel mehr Druck auf das Tor der FVU, dadurch wurden individuelle Fehler verursacht und einer davon führte zum 1:2. Zwar versuchte der FVU weiter den Ausgleichstreffer zu erzielen, bekamen aber durch die offensive Spielweise in der Nachspielzeit den spielentscheidenden Gegentreffer. Gerstetten – Waldhausen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 M. Wille (39.), 1:1 N. Hering (45.), 2:1 M. Evrensel (67.). Bes. Vorkom.: Gelb-Rot Gerstetten (75.). Keine weiteren Angaben.

Wört - Ellwangen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 D. Roder (67.). In einer richtungsweisenden Partie waren beide Mannschaften auf Sicherheit bedacht und das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Wört hatte mehr Ballbesitz konnte aus diesem aber keine zwingende Torchance herausspielen.

Die Gäste aus Ellwangen tauchten jedoch immer wieder gefährlich vor dem Tor der Heimmannschaft auf. In der zweiten Halbzeit kam Wört besser in Spiel. In der 67. Minute wurde Daniel Roder mit einem langen Diagonalpass bedient. Dieser lies sich die Chance nicht entgehen erzielte die 1:0-Führung. In einer hart umkämpften Schluss riskierte Ellwangen immer mehr. Dadurch ergaben sich für Wört mehrere gute Konterchancen, die teils kläglich vergeben wurden. Aufgrund dieser Tatsache war das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend. Mit dem Schlusspfiff konnte die Heimmannschaft extrem wichtige drei Punkte im Abstiegskampf feiern.

Kirchheim/Trochtelfingen – Bettringen 3:2 (2:1). Tore: 0:1 L. Hartmann (10.), 1:1 H. Vuran (22.), 2:1 M. Bosch (31.), 3:1 Schindele (75), 3:2 P. Grässle (79.). Die Gäste waren den Hausherren der SGM spielerisch zwar überlegen das die Spieler der SGM aber mit sehr hoher lauf- und kampfbereitschaft ausglichen. Die schnelle Führung der Bettringer konnte nach zehn Minuten ausgeglichen werden. Weitere zehn Minuten später konnte die SGM sogar den Führungstreffer erzielen. Durch ihre spielerische Klasse blieben die Gäste immer gefährlich, auch nach dem sie den dritten Gegentreffer bekamen. Nachdem der Anschlusstreffer zum 3:2 erzielt wurde, konnte die SGM mit hoher Kamfbereitschaft und Disziplin den Sieg über die Zeit bringen.

Lauchheim - Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:0. In einem Spiel ohne nennenswerte Torchancen trennten sich die beiden Teams mit einem gerechten Unentschieden. Das Spiel war ausgeglichen und bis kurz vor Abpfiff fair. Gegen Ende wurde es ein wenig ruppiger, da sich keine Mannschaft mit der Punkteteilung zufrieden geben wollte. Ein paar zumindest zweifelhafte Entscheidungen des Schiedsrichters ließ die Gemüter noch etwas hochkochen.