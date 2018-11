Fußball-Bezirksliga: Ellwangen II verliert deutlich

In den Fußballligen der Frauen kommt Ellwangen II unter die Räder. Die Normannia I und II feiern dagegen Siege in ihren Ligen.

Regionenliga: 1. Göppinger SV - 1. FC Normannia Gmünd I 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 A. Arnholdt (40., 60.), 0:3 F. Arnholdt (90.). Der Spitzenreiter aus Gmünd tat sich schwer gegen die Göppinger, die lange Zeit gut standen. Das Team bewahrte die Ruhe und wurde in der 40. Minute erlöst, als Anika Arnholdt das 1:0 erzielen konnte. Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel der Gmünderinnen druckvoller. In der 60. Minute landete Spielführerin Anika Arnholdt ihren zweiten Treffer zum 2:0. Nun war das Spiel entschieden. In der 90. Minute fiel dann noch das 3:0.

Stern Mögglingen – Eintracht Kirchheim 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Ilzhöfer (24.), 1:1 Böhnle (31.), 2:1 Ilzhöfer (33.), 3:1 Köpf (61.), 4:1 Apprich (76.). Beide Teams waren von Anfang an aggressiv und aktiv. Den Mögglinger Damen gelang dann in der 24. Minute das 1:0. Kirchheim glich ein paar Minuten später aber aus. Darauf hatten die Mögglinger Damen direkt eine Antwort und machten zwei Minuten später das 2:1. Nach der Halbzeit dominierten die Stern-Damen und erhöhten auf 3:1 und 4:1.

1. FC Normannia Gmünd II - Fachsenfeld 5:3 (3:2). Tore: S. Weißenburger (8., 71.), T. Kälber (32.), E. Koblischke (42., 65.). Der FCN begann in der Anfangsphase stark und konnte bereits früh das erste Tor durch Simone Weißenburger erzielen.

Anschließend kamen die Gegnerinnen vors Tor und stellten auf 1:2. Doch das Team der Normannia ließ sich nicht beirren und konnte durch schöne Spielzüge den Ausgleich sowie die Führungstreffer zum 3:2 erzielen. Nach der Halbzeitpause kamen die Gegnerinnen energisch aus der Kabine und erzielten durch Nadine Frank mit ihrem dritten Treffer den 3:3-Ausgleich.

In der 65. Minute bekam der FCN einen Foulelfmeter, diesen verwandelte Eva Koblischke zum 4:3. Diese Führung wurde in der 71. Minute durch den zweiten Treffer von Weißenburger auf 5:3 ausgebaut. Das war dann auch der Endstand. So blieben die drei Punkte im Schießtal und die Führung in der Tabelle konnte verteidigt werden.

Bezirksliga: Ellwangen II - Neuler/Wasseralfingen 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 P. Hirsch (3., 32.), 0:2, 0:4 T. Landgraf (8., 82.). Die Gäste nutzten ihre ersten beiden Chancen konsequent und gingen mit 2:0 in den ersten zehn Minuten in Führung. Anschließend kamen die Gastgeber besser ins Spiel und konnten die Partie ausgeglichener gestalten. Jedoch gelang es den jungen Jagsttalerinnen nicht vor dem gegnerischen Tor für Gefahr zu sorgen. Dagegen konnte Neuler zwei weitere Angriffe positiv abschließen.