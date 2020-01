Frust in Schwabsberg: „Stehst du oben, dann gewinnst du so ein Spiel“

Unglücklich agierte der Kegel-Bundesligist KC Schwabsberg (7.) im Heimspiel gegen eine durchaus schlagbare Mannschaft des TSV Breitengüßbach (3.) und verlor mit 2:6. Wie erwartet zeigten die Güßbacher auch in Schwabsberg ihre Auswärtsschwäche, die jedoch von den Mannen um Kapitän Stephan Drexler nicht ausgenützt wurde.

In der Mittelpaarung spielte die Heimmannschaft zu harmlos, gab beide Punkte ab und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Ein Aufbäumen im Schlussdrittel reichte nicht ganz um noch etwas Zählbares zu erreichen. Ganze zehn Kegel fehlten in der Endabrechnung auf ein Unentschieden. „Stehst du oben, dann gewinnst du so ein Spiel, stehst du unten, dann schaust du den Punkten hinterher“, so ein deprimierter Vorsitzender Reinhard Prickler.

Endstand 2:6 und 3616:3626 Kegel. Drexler: „Ich habe überhaupt nicht in mein Spiel gefunden, darüber bin ich sehr unzufrieden. Umso mehr ärgert es mich dass wir im Kampf um den Klassenerhalt diese vermeidbare Niederlage hinnehmen mussten.“