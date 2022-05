Frühlingsfest endet mit ökumenischen Gottesdienst

Am Sonntag ist das Frühlingsfest im Greut zu Ende gegangen. Und zum Abschluss gab es etwas Neues, und zwar einen ökumenischen Gottesdienst mitten auf dem Festgelände.

Pfarrer Bernhard Richter erinnerte ins seiner Begrüßung an die schwierige Situation der Schausteller während der Corona-Pandemie. Auch dachte er an seine Erlebnisse auf Volksfesten und fand es am prickelndsten, wenn der Lautsprecher verkündete: Jetzt geht die Fahrt rückwärts.

Doch heute, so Richter, geht die Fahrt vorwärts. Mit Zuversicht und Optimismus und auch einer guten Portion Gottvertrauen wolle man nach vorne schauen in die Zukunft.

Martin Kronberger sorgte mit stimmungsvollen Liedern und Bewegungen dazu für Schwung. Auch gestaltete er ein offenes Gebet, indem er die Besucher fragte, für was sie denn danken wollten.

Georg Löwenthal dankte seinen Schaustellerkollegen für die schönen und hoffnungsvollen Tage des Frühlingsfests. Am Ende waren alle der Meinung, dass es auch im nächsten Jahr auf dem Frühlingsfest einen solchen Gottesdienst geben sollte.