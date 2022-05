Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

Mit einem Minus von 148 Personen konnte die Region Ostwürttemberg im April den dritten Monat in Folge einen Rückgang an Arbeitslosen verzeichnen. Insgesamt waren im April 8067 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Berichtsmonat bei 3,2 Prozent. „Die wirtschaftliche Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen drohenden Schwierigkeiten bezüglich fossiler Brennstoffe sowie Lieferkettenengpässe und Rohstoffmangel konnten die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt nicht bremsen – das Instrument der Kurzarbeit verhindert zuverlässig Übergänge in Arbeitslosigkeit. Somit sind das wirklich gute Nachrichten, sofern sich die Situation nicht weiter verschärft“, sagt Claudia Prusik, die Chefin der Aalener Arbeitsagentur.

Auch wenn das Thema „Arbeit in Deutschland derzeit bei den Geflüchteten aus der Ukraine verständlicherweise noch nicht im Vordergrund stehe, sei es der Agentur gemeinsam mit den Jobcentern wichtig, dass sie möglichst ihrer Qualifikation und Bildung entsprechend in den Arbeitsmarkt einmünden könnten. Dabei sei es die gemeinsame Aufgabe in den Netzwerken, die Menschen bei der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse zu unterstützen, sagt Prusik. Ab 1. Juni könnten die ukrainischen Geflüchtete Anspruch auf Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) erhalten.

In der Agentur für Arbeit Aalen mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, werden 4237 aktuell Personen betreut. 3830 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 47,5 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht. In der Arbeitsagentur ist die Zahl der Arbeitslosen um 119 Personen gesunken, im Bereich der Jobcenter um 29 Personen. Vom Rückgang der Ar-beitslosigkeit konnten im April also überwiegend die Kunden im Bereich der Arbeitslosenversicherung profitieren.

Im Ostalbkreis waren es 5346 Arbeitslose, 2348 Frauen und 2998 Männer. Das sind 50 Personen oder 0,9 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verblieb bei drei Prozent. Vom Jobcenter wurden 2472 Menschen betreut, 19 Personen oder 0,8 Prozent weniger als im Vormonat.

Im Landkreis Heidenheim gab es 2721 Arbeitslose, 1243 Frauen und 1478 Männer. Das sind 98 Personen oder 3,5 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 3,7 Prozent, ein Rückgang von 0,1 Prozent. Das Jobcenter betreute 1358 Personen, zehn personen oder 0,7 Prozent weniger als im Vormonat.

Im April konnten alle Personengruppen von der positiven Entwicklung profitieren. Den prozentual stärksten Rückgang verzeichneten die jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahre (minus 6,5 Prozent). Hier waren 603 Personen und damit 42 weniger als noch im März gemeldet. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen beläuft sich auf 7,5 Prozent. Am wenigsten haben im April die Langzeitarbeitslosen an der Frühjahrsbelebung partizipiert. Mit einem Rückgang von zwei Personen auf 2868 Arbeitslose erhöht sich ihr Anteil an allen Arbeitslosen auf 35,6 Prozent (34,9 Prozent im März).

Mit 1211 neu gemeldeten Arbeitsstellen knüpfte der April an die hohe Zahl der Stellenzugänge vom Vormonat nahtlos an. Insgesamt standen 4927 Arbeitsangebote zur Vermittlung zur Verfügung. Die meisten Stellenangebote kamen aus dem Produktions- und Fertigungsbereich mit 1785 Angeboten und damit 36,2 Prozent. der Umfang der Kurzarbeit ist im April wieder etwas angestiegen. Insgesamt zeigten 42 Betriebe für 1253 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im März waren es 31 Betriebe für 237 Beschäftigte.