Frontzeck warnt vor dem VfR

Es gibt nicht viele Freunde der Montagsspiele. Michael Frontzeck zählt dazu, er hatte diese kürzlich als „Zumutung“, mit Blick auf die strapazierten Fans, tituliert. Und nun muss er zu solch einer Partie an diesem Montagabend mit seinem 1. FC Kaiserslautern, mit rund 1200 Anhängern des Traditionsvereins im Rücken, den Weg auf die Ostalb auf sich nehmen. Und da sieht Frontzeck auch einen unangenehmen Fußball-Drittligisten VfR Aalen. „An einem guten Tag kann der VfR jeden Gegner vor Probleme stellen. Vom aktuellen Tabellenplatz lassen wir uns nicht blenden“, erklärte der Trainer der Lauterer vor dem Duell um 19 Uhr im Gast-Interview mit dem VfR.

Der FCK, selbst gerade aufstrebend, warnt also vor den Aalenern, bei denen man noch nicht weiß, wohin die Reise in dieser Saison führen wird. Der VfR will in diesem ersten Montags-Heimspiel in der 3. Liga die nötigen Punkte holen um den aktuellen Tabellenplatz zu verlassen. Vor dieser Begegnung mit einem großen Namen des deutschen Fußballs rutschten die Aalener auf den 18. Rang ab. Trotzdem: „In Aalen musst Du, wie gegen alle anderen Mannschaften auch, auf der Hut sein. Unser Ziel ist es, an unsere Leistung aus den letzten Spielen anzuknüpfen und die Partie positiv zu gestalten“, merkt Frontzeck auf der FCK-Homepage an.

Der Bundesliga-erfahrene Trainer machte nach seiner Amtsübernahme im Februar den Abstieg aus der 2. Liga mit und soll die Roten Teufel wieder nach oben führen. Lautern ist sich seiner Rolle in der 3. Liga bewusst. „Unsere Gegner packen in der Regel ein paar Prozente drauf. Das macht es für uns nicht einfacher“, so der Coach.

Keine Unbekannten auf Ostalb

In seiner Mannschaft tummeln sich nach dem Sturz in die Drittklassigkeit talentierte, aber erfahrene Spieler, mit höherklassiger Vergangenheit. Im Kader stehen auch der Ex-Aalener André Hainault und Kevin Kraus, der zur laufenden Saison vom 1. FC Heidenheim in die Pfalz wechselte.