Frontalzusammenstoß: Zwei Fahrer werden verletzt.

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 13 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen ereignet hat.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr gegen 7 Uhr auf der Ziegelstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Kantstraße erkannte er offenbar zu spät einen vorausfahrenden Linksabbieger, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Zur Vermeidung eines Auffahrunfalls musste der 46-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dort stieß er mit einem entgegengekommenen VW-Bus zusammen.

Der Unfallverursacher als auch die 60-jährige VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.