Am Montag um kurz nach 13 Uhr ist ein 20-jähriger Autofahrer auf der B 29 in Fahrtrichtung Mögglingen gefahren. Auf Höhe Benzfeld kam er langsam auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 46-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

