Fronleichnam lockt rund 400 Aalener Katholiken auf die Straße

Rund 400 Aalener Katholiken sind an Fronleichnam zu einer festlichen Eucharistiefeier auf den Marktplatz gekommen. Dabei wurde der Leib des Herrn in besonderer Weise verehrt.

Pfarrer Wolfgang Sedlmeier erinnerte in seiner Predigt an die 150-jährige Geschichte der Aalener Kirchengemeinde. In dieser Zeit habe es viele Krisen gegeben. Der Pfarrer erwähnte unter anderem die schweren Jahre des Nationalsozialismus in Deutschland.

Auch derzeit stecke die katholische Kirche in einer Krise, denn die Bischöfe seien bloßgestellt und es werde in immer neuen Schüben bekannt, dass sie versagt hätten. „Fronleichnam ist keine machtvolle Demonstration des katholischen Glaubens, dafür sind wir viele zu wenige“, sagte Sedlmeier. Vielmehr gelte es an diesem Tag den Blick auf Jesus Christus zu richten, der uns zusammengeführt habe. Im Wein und im Brot sei der Herr gegenwärtig. Gott stärke unsere Glaubensgemeinschaft damit wir mit ihm leben und in die Zukunft gehen, unterstrich der Pfarrer.

Der Gottesdienst wurde vom Städtischen Orchester Aalen und von den Kirchchören von Salvator und Sankt Maria musikalisch gestaltet. Die Leitung hatten Christoph Wegel beziehungsweise Ralph Häcker.

Am Ende setzte Sedlmeier das Allerheiligste in die Monstranz ein und es bewegte sich dann eine feierliche Prozession über die Gartenstraße und Bischof-Fischer-Straße zur Salvatorkirche, wo ein Blumenteppich ausgerollt war und der Abschluss mit Segensspende gefeiert wurde. Die Kollekte des Fronleichnam-Gottesdienstes kommt Missionsprojekten der Kirchengemeinden zugute.