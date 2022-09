Fromberger schlägt erneut zu

Die Deutsche Marion Fromberger (21 Jahre) gewinnt nur eine Woche nach ihrem Sieg in Indonesien nun auch in Indien. Dabei schien das Himalaya Gebirge ein gutes Pflaster für die Deutschen, denn der Schwarzwälder Felix Klausmann gewann das Rennen der Herren.

Das ist mehr als eine Bestätigung, sechs Tage nach ihrem Sieg in Indonesien, gewinnt die 21-jährige Marion Fromberger auf einem komplett anderen Kurs, unter absolut neuen äußeren Bedingungen. In Indonesien war es ein angelegter Kurs in einem Mountainbike-Stadion, Steilkurven, Sprünge, ähnlich eines Bikeparks, zudem war tropisches Wetter gegeben.

Nur sechs Tage später stellten sich die schnellsten Mountainbiker dem Sprint auf 3700 Metern über dem Meeresspiegel. Im Himalaya Gebirge ging die Rennstrecke mitten durch die Bergstadt Leh. „Ein echter Citykurs“, so nannte es der für das Aalener Racingteam startende Daniel Noyola, denn der Kurs war zwar mit Hindernissen versehen, führte aber mitten durch das Stadtzentrum. Die größte Herausforderung bei diesem Weltcup war sicherlich die Höhenlage. Wenn schon alleinig das Wachbleiben auf 4000 Meter eine spezielle Höhenanpassung an den Körper verlangt, ist es umso schwieriger hier eine Topleistung auf Weltcupniveau abzurufen. Teamkapitän Steffen Thum sagte bereits nach Indonesien, die Gesundheit der Sportler habe im Himalaya für ihn oberste Priorität. Knapp eine Woche später wissen wir, seine Sportler waren mehr als nur gesund und bereit für einen Start in der Höhe, sie waren auf Topniveau vorbereitet.

Allen voran Marion Fromberger, die nach ihrem Sieg mit genügend Selbstvertrauen den Flug in die Bergstadt antrat. „Es war ein Wagnis und am Ende eine mutige Entscheidung hier zu starten. Ich wusste nicht ob es gut geht, aber so ist es doch in vielen Dingen im Leben. Am Ende muss man sich bestmöglich vorbereiten und an sich glauben um große Dinge erreichen zu können“, so Marion Fromberger zu ihrem Doppelerfolg in Asien. Und man kann im Nachhinein sagen, es hat sich ausgezahlte für die im Aalener Racingteam angestellte Profi-Mountainbikerin, denn sie hat nun drei Weltcupsiege in ihrer Vita stehen. Den letzten in Leh, bei dem Fromberger einen sehr detaillierten Rennplan verfolgte. Vollgas im Zeitlauf, Vollgas im Finale und dazwischen möglichst keine Energie aufwenden. Fromberger gewann den Zeitlauf und konnte damit stets von der optimalen Startposition eins in die Heats gehen.

Hier sah man Fromberger nahezu das gesamte Rennen nicht aus dem Sattel gehen, sie versuchte Kräfte zu sparen, wo es nur ging. Auf den letzten 1000 Metern war das allerdings anders, Fromberger setzte sich an die Spitze des Feldes, öffnete schnell eine Lücke sodass auch eine konditionsstarke Mariske Strauss aus Südafrika ihre Überholfahrt nur bis Platz zwei fortsetzen konnte. Vorneweg Marion Fromberger, die konzentriert bei sich schien und ihren Plan bis zum Zielstrich durchzog. Bei der Pressekonferenz im Anschluss verriet die 21-Jährige, dass sie des Öfteren an die Bergsteigertipps eines Freundes denken musste: Am Berg, sei immer bei dir und konzentriere dich auf dich selbst. So waren die Worte von Thomas Huber, einer der beiden Huberbuam, mit denen Fromberger, Gegenheimer und Thum auch privat öfters auf Berg- und Citytour gehen. Bei den Herren sah es lange danach aus, als ob Frombergers Teamkollege Daniel Noyola sein erster Weltcupsieg gelingen würde. Der Mexikaner fuhr von der Startgeraden an auf Position eins.

„Ich wohne in Mexico auf über 2000 Meter und komme somit gut mit der Höhenlage zurecht, das wollte ich hier nutzen um nach Abu Dhabi mein zweites Weltcuppodium zu erreichen“, so der Mexikaner. Noyola wurde auf den letzten 200 Metern nur noch vom ebenfalls auf der Höhe lebenden Ecuadorianer Erick Fierro und dem Deutschen Felix Klausmann abgefangen. Diese konnten zuvor im Windschatten Kräfte sparen und passierten den Racingteamfahrer am Ende, sodass es der dritte Platz für ihn wurde. Steffen Thum war eine Woche vor dem Weltcup in Paris selbst vor Ort in Leh und machte sich ein Bild von der extremen Örtlichkeit und dem Auftreten seiner Sportler: „Dieser Weltcup ist weit weg von klassisch und altmodisch. Aber genau diese Richtung schlagen wir auch mit dem Racingteam und unseren Events von LTE ein. Ich finde es gut, dass der Mountainbike-Sport sich neu erfindet und solch individuelle Wege geht.

Das bringt neue Athleten hervor, die für die Zukunft, Erfolg und moderne Herangehensweisen stehen. Und ich kann sehr froh sein, dass wir mit Marion genau solch eine Vorzeigeathletin bei uns im Racingteam haben“.