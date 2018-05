Fritz Walter wird 80

An diesem Samstag begeht Friedrich Walter seinen 80. Geburtstag. Die raue Aalener Herzlichkeit war dem am 5. Mai 1938 als Frühchen hier geborenen Fritz sprichwörtlich in die Wiege gelegt. „Der Siach läbd ed lang“, entfuhr es einer Bekannten der Eltern beim Blick in den Kinderwagen. Nach einer kirchlich und musikalisch geprägten Kindheit wurde Walter Mechaniker. Als Lehrmeister arbeitete er in Vaihingen, Weiler/Rems und Westhausen. Mit seiner Frau Annegret, die er im Schwäbischen Albverein kennengelernt hat, bekam er vier Kinder, allesamt prächtige Musikerinnen und Musiker. Mittlerweile haben sich fünf Enkel eingestellt.

1993 wurde er Mesner an der Stadt- und Johanneskirche, wo er bis heute mit großer Hingabe „seine“ Gebäude pflegt. Seit seinem Ruhestand ab 2005 ist er ehrenamtlicher Musikmesner der Stadtkirche, ohne den enormen Einsatz von Fritz Walter und seiner Frau Annegret wäre die Aalener Kirchenmusik nicht auf dem heutigen Stand – sei es im Orgelverein, bei Gottesdiensten und Konzerten der Kantoreien, beim Podestbau, der Orgelpflege, der Werbung oder bei allen technischen Arbeiten in den Kirchen. Für sein segensreiches Wirken hat er den ersten Aalener Ehrenamtspreis erhalten. Im Rahmen der Aalener Marktmusik in der Stadtkirche ab 10 Uhr gratulieren die Großfamilie Walter und Kirchenmusikdirektor Thomas Haller (Orgel) dem Jubilar.