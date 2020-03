Fritteuse brennt: Feuer greift über

Wegen einer brennenden Fritteuse ist in einem Haus in der Alten Heidenheimer Straße am Donnerstagmorgen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften musste die Aalener Feuerwehr zum Einsatzort ausrücken. Dort hatte gegen 9 Uhr eine Fritteuse Feuer gefangen, das auf die Dunstabzugshaube und Küchenschränke übergriff. Die 58 Jahre alte Bewohnerin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt.