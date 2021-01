Frischer Wind aus Belgien

Das Deutsche Radsport Profiteam holt sich junge Verstärkung in die Reihen. Der 24-jährige Belgier Rob Vanden Haesevelde soll sowohl im Olympischen Cross-Country-Weltcup, als auch den kurzen schnellen Etappenrennen eingesetzt werden. Mit einem belgischen Neuzugang war in der aktuellen Zeit nicht unbedingt zu rechnen, umso mehr freut es Teamkapitän Steffen Thum, dass es geklappt hat mit einer Einigung zwischen seinem Mountainbike Profiteam und dem Belgier Rob Vanden Haesevelde.

Vanden Haesevelde soll seinen Platz im Kader in den Ausdauerdisziplinen finden, der Olympische Crosscountry Weltcup aber auch die immer intensiver werdenden Etappenrennen sollen hier seine Position widerspiegeln. Thum kennt den belgischen Sportler bereits seit längerem und setzte sich auch stark für dessen Position im Team ein. „Rob ist sehr talentiert, zielstrebig und kann auch mit langfristigem Ansatz arbeiten und trainieren. Trotzdem ist er ein junger wilder 24-Jähriger Sportler, mit welchem wir uns als Team auch frisch, dynamisch und zeitgerecht halten wollen. Die Verpflichtung von Marion vor 2 Jahren hat gezeigt, dass solch eine Dynamik nicht nur toll und erfrischend, sondern auch notwendig ist um sich konstant an der Weltspitze halten zu können“, so Steffen Thum zu seinem neuen Teamkollegen aus der Heimat der Flandern-Rundfahrt Oudenaarde.

Die Teamleitung legte aber mehrfach auf den Tatbestand wert, dass durch Rob kein Sportler ersetzt wird, sondern einer hinzukommt. Ein älter werdender Kader soll nicht unser Einsatzgebiet im Weltcup einschränken und durch Vanden Haesevelde hat das Mountainbike Racingteam nun auch bei Etappenrennen verschiedene Optionen. Je nach Streckentopografie kann man neben dem Franzosen Rémi Laffont als Kletter- und Langtsreckenspezialist, nun auch auf den endschnelleren Belgier an der Seite von Thum zugreifen. Rob Vanden Haesevelde sieht nach den Jahren in belgischen Teams diesen Schritt als große internationale Bewährungsprobe: „Ich liebäugle mit solch einer Chance schon seit langem und Steffen sagte bereits 2018 zu mir, Ruhe bewahren und nicht aufgeben. Das bewahrheitete sich nun und ich habe meinen Platz an der Seite von Weltcupsiegern der verschiednen Disziplinen wie Fromberger und Gegenheimer. Ich möchte diese Chance nutzen und mich ins Team einbringen, sowohl im Training als auch mit Ergebnissen bei den großen Rennen“. Vanden Haesevelde hat bereits alle bürokratischen Hürden überwunden, die Verträge sind unterzeichnet und auch beim Weltradsportverband UCI wird er ab dem 15. Januar unter Mountainbike Racingteam gelistet sein. Ebenfalls wurde der medizinische Check in Verbindung mit Sporthomed und der Stankt Vinzenz Klinik in Pfronten erledigt, sodass Vanden Haesevelde sich aktuell schon wieder in der Trainingsvorbereitung zum Finale im italienischen Ligure befindet.