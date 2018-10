Die Zeit ist reif – und das Obst im Welland auch. Aus diesem Grund haben sich die Freien Wähler Dewangen das Obst einer Dewanger Streuobstwiese gekauft und gemeinsam geerntet. Die Freien Wähler engagieren sich stark für den Erhalt von Streuobstwiesen und bringen sich bei der Pflege und Nutzung selbst mit ein. Die geernteten Früchte sind zu 100 Prozent Bio-Qualität und wurden in der heimischen Mosterei Albrecht im Faulherrnhof zu Fruchtsaft verarbeitet. Die spontane Idee der Freien Wähler, den frisch gepressten und aufbereiteten Apfelsaft an die örtlichen Kindergärten zu spenden, gefiel Jutta und Markus Albrecht von der Mosterei so gut, dass sie ihren Arbeitseinsatz und ihre Selbstkosten ebenfalls dafür spendeten. Und so konnten jeweils 50 Liter Apfelsaft an die Leitungen des städtischen Kindergartens Scheurenfeld sowie des katholischen Kindergartens Sankt Wendelin übergeben werden.