Frisch geprüfte Wirtschafter für Landbau

Anlässlich ihrer Abschlussfeier haben die Studierenden Maximilian Wörle und Matthias Kucher die Ausbildung zum „Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“ der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell am Standort Aalen als eine sehr lehrreiche Zeit bezeichnet, in der nicht nur viel gelernt worden sei, sondern in der sich auch eine sehr gute Klassengemeinschaft entwickelt habe. Helmut Hessenauer, Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft beim Landratsamt Ostalbkreis und Schulleiter, konnte zur Abschlussfeier der Landbauklasse in Aalen neben den zehn Absolventen auch deren Eltern und Freundinnen begrüßen.

Anspruchsvolles Ziel der Fachschule sei es, so Hessenauer, den Studierenden alle Kompetenzen zu vermitteln, die sie für eine moderne Unternehmensführung brauchen. Sie könnten nun mit den erlangten Kompetenzen die vor ihnen liegenden Herausforderungen trotz der derzeit schwierigen Lage zuversichtlich angehen und die notwendigen unternehmerischen Entscheidungen treffen.

Schulbeauftragter Otto Reiß blickte auf das breit gefächerte Unterrichtsangebot der Fachschule zurück. So konnten die Studierenden ihre Kenntnisse in der Produktionstechnik vertiefen, den rechtlichen und politischen Rahmen kennenlernen und sich intensiv mit ihren betrieblichen Daten und der Weiterentwicklung ihrer Betriebe auseinandersetzen.

Abteilungspräsident Kurt Mezger vom Regierungspräsidium Stuttgart zeigte die Vielfalt der Herausforderungen auf, die auf die zukünftigen Betriebsleiter zukommen. Als Beispiele nannte er die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes des Landes und den Umbau der Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl. Er zeigte aber auch auf, welche Auswirkungen die Ukrainekrise auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln hat. Er forderte die Absolventen auf, bei allen Schwierigkeiten die Liebe zum Beruf nicht zu verlieren und die zukünftigen Aufgaben mutig anzugehen.

Die Fachlehrer Tomma Bieling und Stefanie Vogt hatten die Studierenden ermuntert, am landesweiten Wettbewerb „Biodiversität und Landwirtschaft“ teilzunehmen. Die Studierenden entschieden sich, das Projekt öffentlichkeitswirksam zu gestalten. Insgesamt wurden sechs Infoschilder an fünf verschiedenen Standorten aufgestellt. Auf den Schildern sind die Ergebnisse der von den Schülern kartierten Grünlandbestände dargestellt. Das Projekt wurde mit einem Preis ausgezeichnet.

Lob gab es auch von den Grußwortrednern. Hubert Kucher, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostalb-Heidenheim, forderte die Absolventen auf, sich in die Gesellschaft einzubringen und Ehrenämter zu übernehmen. Petra Mayer, Vorsitzende des Vereins Landwirtschaftliche Fortbildung im Ostalbkreis, gab den Schülern auf den Weg, wie wichtig Wertschätzung und gegenseitiger Respekt gerade in der Landwirtschaft und auf den landwirtschaftlichen Betrieben seien. Stephan Stoll, Abteilungsleiter Landwirtschaft an der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen, freute sich, die Absolventen zukünftig in Prüfungsausschüssen und als Richter beim Berufswettkampf der Landjugend wiederzusehen.

Zum Abschluss fassten die Studierenden Matthias Kucher und Maximilian Wörle mit ihrem Beitrag die Fachschuljahre zusammen und ließen mit Episoden die Schulzeit Revue passieren. Sie bedankten sich bei allen Lehrerinnen und Lehrern mit einem kleinen Geschenk.

Mit dem Fachschulabschluss ist für die meisten Studierenden die Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Acht Schüler aus dem Ostalbkreis sowie ein Studierender aus dem Landkreis Heidenheim stellen sich der Landwirtschaftsmeisterprüfung, die eng mit der Fachschule verzahnt ist, aber noch weitere Prüfungsleistungen erfordert.

Ihre Urkunden zum „Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“ erhielten (P = Preis) Andreas Abele, Sven Böhm, Julian Fritz, Tobias Helmer, Matthias Kucher (P), Florian Mayr (P), Julian Seitzer (P), Moritz Weiß (P) und Maximilian Wörle.