Ein berührender Anblick hat sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr den Spaziergängern an der Osterbucher Steige unterhalb des Ostalb-Skilifts geboten. Kurze Zeit vorher brachte hier ein Schaf Zwillinge zur Welt. Noch etwas wackelig auf den Beinen, erkundeten die beiden Lämmchen nach einer kräftigen Stärkung an Mamas Zitzen bereits ihre kleine Welt. Das „Mäh“ müssen die beiden süßen Schnuckis allerdings noch üben. Doch dafür wird die Herde schon noch sorgen.