Friedrich Klein aus Gemeinderat verabschiedet

(ehü) Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat bei der jüngsten Sitzung des Aalener Gemeinderates Friedrich Klein (FDP/FWV) nach 16 Jahren aus dem Gremium verabschiedet. Klein hatte sein Ausscheiden selber beantragt, da er sich verstärkt um sein Unternehmen kümmern müsse. Seine über zehnjährige Tätigkeit im Gemeinderat wurde als wichtiger Grund anerkannt.

Für Klein rückt Arian Kriesch (FDP/FWV) in das Gremium nach. Rentschler verpflichtete ihn in sein neues Amt. Kriesch ist auch Mitglied in den Ausschüssen, in denen Klein vertreten war.