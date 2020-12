Friedenslicht kommt in Aalen an

Es hat eine lange Tradition über fast zwei Jahrzehnte, dass das Friedenslicht aus Bethlehem mit einer ökumenischen Feier am Bahnhof in Aalen begrüßt wird. In diesem Jahr wurde sie coronabedingt abgekürzt und nicht auf Gleis eins, sondern auf dem Bahnhofsvorplatz abgehalten, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Zudem herrschte Maskenpflicht und gesungen wurde ebenfalls nicht. Dennoch freute sich Pfarrer Bernhard Richter, dass in Pandemiezeiten solche religiösen Veranstaltungen möglich seien. „Denn das Licht aus Bethlehem ist in diesen Tagen ein wichtiges Hoffnungszeichen, überwindet Grenzen und bringt die Friedensbotschaft in die Häuser auch unserer Stadt.“

Konfirmanden lasen biblische Lichtspuren und Pastoralassistent Hans-Christian Richter las die mit Firmlingen vorbereiteten Fürbitten. Pastor Rainer Zimmerschitt rief die Besucher auf, das Licht mitzunehmen und weiterzugeben. Dieses Licht überwinde Grenzen, die wir uns so oft im Leben und auf der Welt setzen.

Am Ende der kurzen Feier waren alle eingeladen, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen, um so das Licht der Hoffnung auch ganz nahe bei sich zu haben. Ein Horntrio sorgte für festliche Musik auf dem Bahnhofsvorplatz.