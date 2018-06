Am Sonntag, 13. Dezember, wird in Stuttgart das Friedenslicht von Bethlehem ausgesandt. Die Pfadfinder bringen es mit dem Zug nach Aalen. Dort wird es um 18.30 Uhr auf Gleis eins am Bahnhof mit einer ökumenischen Andacht empfangen und danach an alle weitergegeben. Die Bevölkerung ist zur Mitfeier eingeladen.