Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Aalen veranstaltet am kommenden Montag, 3. Dezember, um 18.10 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet am Turm der Aalener Stadtkirche. Bis Weihnachten findet es nun wöchentlich statt. Gemeinsam wollten Christen damit gegen Konflikte, Krisen und Kriege, gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein öffentliches Zeichen setzen, heißt es in der Einladung zur Teilnahme.