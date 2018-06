Ohne Leiche kein guter Arzt, keine gute Ärztin. Was erst mal makaber klingt, ist doch wahr: „Wir sind extrem dankbar, dass wir im Präparationskurs die Gelegenheit hatten, an Körperspendern, die ihren Leichnam für die Aus- oder Weiterbildung zur Verfügung gestellt haben, zu lernen.“ Lisa Bovenschen und Lea Mezger, die beiden jungen Frauen studieren an der Universität Ulm, haben am vergangenen Montag ihr drittes Semester erfolgreich abgeschlossen. Sie haben mit Leichen gearbeitet – und fürs Leben gelernt.