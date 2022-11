Friedensdekade: Pfarrer Bernhard Richter verurteilt VfR-Randale

Mit einem festlichen Gottesdienst ist am Sonntag in der Aalener Stadtkirche die Ökumenische Friedensdekade eröffnet worden. Die Schola unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller sorgte für die feierliche Gestaltung. Irene Haller und die Konfirmandinnen Emilia Kress und Ida Haverkamp wirkten liturgisch mit und stellten verschiedene Friedenszeichen vor.

Pfarrer Bernhard Richter betonte in seiner Predigt, dass jeder Mensch ein Friedensbotschafter werden kann. Wichtig sei in heutiger Zeit, Sprache, Denken, Tun und Handeln danach auszurichten, dass nicht nur der eigene Vorteil, sondern dass Wohl anderer Menschen im Blick bleibt. So würden alle, die eine soziale Aufgabe übernehmen, einen Beitrag zum Frieden leisten, ob in einem Tafelladen, in einem Freundeskreis Asyl, bei amnesty international, in der Nachbarschaftshilfe, in der Pflege und an vielen anderen Stellen, wo man dafür sorgt, dass Zusammenhalt gewährleistet wird und nicht nur der Stärkere sich gegen den Schwächeren gewinnt. Richter verurteilte auch die erschütternden Szenen vor dem VfR-Heimspiel vor zwei Wochen. „Bevor wir Frieden in der hohen Politik fordern, müssen wir erst einmal vor der eigenen Haustüre kehren.“ Der Stadtkirchenpfarrer hält für eine gelingende Friedensarbeit Aktionen wie Mahnwachen, Demos und Diskussionen, aber auch das wöchentliche Friedensgebet vor der Stadtkirche und weitere Gottesdienste wichtig. Auch das Mitwirken einer Konfirmandengruppe bei der Gedenkfeier am Mahnmal am Volkstrauertag sei für ihn ein wichtiger Beitrag zum Frieden.