Fridays for Future ruft zur Demo auf

Fridays for Future ruft für den Freitag, 23. September, zu weltweiten Demonstrationen auf. Auch in Aalen und Schwäbisch Gmünd werden an diesem Tag des Globalstreiks Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden. Das kündigt Fridays for Future Ostalb an.

Der globale Klimastreik solle wie zuletzt unter dem Motto #Peoplenotprofit stattfinden. Die Bewegung fordert international, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite gestellt werden.

Während Klimakatastrophen wie extreme Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren immer stärker und häufiger vorkommen, werde nicht nur die Klimakrise zu langsam bekämpft, sondern es fänden teils enorme Rückschritte durch den Wiedereinstieg in fossile Energien statt, wodurch bestehende Ungerechtigkeiten weiter verschärft würden, meint Fridays for Future. Die Bewegung kritisiert insbesondere die aktuelle Klimapolitik der Ampelkoalition, der es im Hinblick auf die aktuelle Hitzeperiode und fehlende Schutzpläne noch immer an der Dringlichkeit mangele. Das verursachte Leid zu bedauern sei wertlos, wenn man gleichzeitig neue Gasinfrastruktur plane und den Kohleausstieg verzögere, statt den Ausstieg aus den fossilen Energien endlich in die Hand zu nehmen.

„Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass wir unsere Rechnungen am Ende des Monats bezahlen und auch in einigen Jahren noch auf einem intakten Planeten leben können“, erklärt Annika Rittmann , Sprecherin für Fridays for Future.

Die Staaten des Globalen Nordens hätten mit ihrer Politik und Wirtschaft sowie mit der dadurch bedingten Klimakrise enorme Schäden im globalen Süden verursacht. Die Aktivisten fordern, diese finanziell auszugleichen und gleichzeitig nicht länger Investitionen in fossile Energieträger zu unterstützen, wie es Scholz zuletzt beim G7-Gipfel getan habe.