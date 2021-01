Freya Wenske feiert Premiere in Wien

Im Wiener Prater fanden vor Kurzem die österreichischen Staatsmeisterschaften im Marathonlauf, die stark von diversen Corona-Einschränkungen geprägt waren, statt. So waren maximal 100 LäuferInnen zugelassen, die sich alle kurz vor dem Start einem Antigen-Test unterziehen mussten. Ursprünglich sollten diese Meisterschaften bereits im April im Rahmen des VCM durchgeführt werden. Nach dessen Absage wurde bewusst ein sehr später Termin gewählt, da jetzt das Zeitfenster für die Erbringung von Olympia-Normen beziehungsweise Leistungen für das World-Ranking wieder geöffnet ist. Die Bedingungen auf der sechsmal zulaufenden flachen Strecke waren mit 4 bis 7 Grad und Windstille nahezu optimal. Mit am Start war auch Freya Wenske vom LAC Essingen. Die junge Essingerin, die zur Zeit ihr Studium in Wien absolviert ging bei diesen Meisterschaften für die Mannschaft der DSG Wien an den Start.

Bei ihrem Marathondebüt wurde Wenske gleich mit dem Titelgewinn ihres Teams, der DSG Wien, in der Besetzung Julia Mayer, Nora Havlinova, Wenske in 8:56:59 Stunden belohnt. Ihrem Ziel von einer Zielzeit unter drei Stunden kam die Essingerin sehr nahe. Bei der Halbmarathonmarke lag die 22-Jährige genau auf Limit-Kurs, verlor dann auf den nächsten Runden aber ein paar Sekunden pro Kilometer. Mit einem starken Endspurt kam sie noch auf großartige 3:13:31 Stunden. Damit verfehlte sie bei ihrer Premiere den Vereinsrekord von Angelika Ilzhöfer aus dem Jahr 2001 nur um wenige Minuten.