Frey läuft an Medaille vorbei

Seit Jahren werden die Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Jugend U 16, wegen der fehlenden Rundbahn in Ulm, in zwei Teilen ausgetragen. Im Sindelfinger Glaspalast gab dabei unter anderem Laura Frey vom LAC Essingen ihr Debüt über die 300 Meter.

Sie nutzte diesen Lauf als Vorbereitung auf die am 9. Februar stattfindenden Landesmeisterschaften in Ulm, bei denen die junge Essingerin ihre eigentliche Stärke im Kurzsprint zeigen möchte.

In einem sehr couragierten Lauf ging sie ein hohes Anfangstempo. Die knapp 250 Meter konnte sie dieses Tempo auch gut halten. Dann wurden die Beine schwer. Als Zweite ihres Laufes überquerte sie in einer Zeit von 45,42 Sekunden die Ziellinie. Nun musste auf die Zeiten der Läuferinnen in den weiteren Läufen abgewartet werden. Am Ende fehlt mit dem vierten Platz nicht viel zum Gewinn der Bronzemedaille.

Ernst Litau in guter Frühform

Ernst Litau (M 55) nutzte die Hallensportfeste in Sindelfingen und Mannheim zur Vorbereitung am die Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften Mitte Februar. In Sindelfingen startete er über die 60 und 200 Meter.

In beiden Disziplinen lief er bereits nahe an seine Bestzeiten des vergangenen Jahres heran und zeigte sich damit bestens für die anstehenden Meisterschaften gerüstet. Ebenfalls gut ihm rollen sind auch die Langstreckenläufer des LAC Essingen.

Marschik mit Sieg in Dinkelsbühl

Beim Dinkelsbühler Stadtlauf ging der Altersklassensieg der M 60 in 42:16 Minuten an Franz Marschik, der damit einige namhaften Konkurrenten schon früh in der Saison in Schach halten konnte. In der Altersklasse M 55 kam Albert Bartle als Sechster und Edmund Hetzel als Siebter ins Ziel.