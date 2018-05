Freundlicher Protest für die Gemeinsamkeit

Mit Tänzen, Musik, Frühlingsliedern, Statements und einer Aura der Zusammengehörigkeit haben am Freitagmorgen etliche Menschen vor dem Rathaus unter dem Motto „Inklusion – das bringt’s“ zum Gleichstellungstag auf eine eigentliche Selbstverständlichkeit aufmerksam gemacht: Menschen mit einer Behinderung sind genauso ein Teil der Gesellschaft wie diejenigen ohne.

Immer wieder lässt sich das Aktionsbündnis aus Lebenshilfe Aalen, Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb und des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg etwas Neues einfallen zu diesem Protesttag. Es ist ein freundlicher, bunter, klingender, aber auch ein deutlicher Protest.

Die Stadt, erklärte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, beschäftige sich schon lange und intensiv damit, die Inklusion im täglichen Leben und in die Stadt einzubringen. Wichtig seien auch Kooperationen, erklärte Heike Rieger-Schlenkermann, Rektorin der Galgenberg-Realschule, nach einer inklusiven Tanzaufführung. Seit zehn Jahren gibt es hier eine Bildungspartnerschaft mit der Samariterstiftung, die „sehr mit Leben gefüllt ist“. Nach dem Auftritt des Kindergartens „Tausendfüßler“ berichtete eine Mutter, warum ihr Kind an einen inklusiven Kindergarten geht – weil da früh und praktisch „nebenher“ soziale Kompetenz vermittelt wird.

An Kindergärten, Schulen – das bewies das inklusive Musikschulensemble Bopfingen – gibt es dieses Miteinander. Und auch am Theater der Stadt Aalen. „Auf zum Mond“, erklärte Winfried Tobias, der in diesem Stück für die Dramaturgie zuständig ist, ist bereits die vierte Produktion des inklusiven Spielclubs, Premiere war am 28. April. Tobias erklärte, dass Theater der Gesellschaft normalerweise den Spiegel vorhalte. Bei der Theaterarbeit im Spielclub habe er erlebt, wie Menschen mit einer Behinderung ihm den Spiegel vorhalten, etwa in Sachen Leistungsdruck oder Ungeduld.

Für die Behindertenbeauftragte des Ostalbkreises, Petra Pachner, sorgt Inklusion für mehr soziale Gerechtigkeit, mache eine Gesellschaft lebenswert und lebendig. Inklusion stehe auch für die vielen Fähigkeiten von allen Menschen – auch von denen mit Behinderungen.