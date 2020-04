Freundeskreis von Friedrich Hägele bleibt der Indienhilfe treu

Seit 1988 unterstützt der Aalener Friedrich Hägele mit seinem Freundeskreis ein kirchliches Hilfsprojekt in der indischen Provinz Andhra Pradesh. Was mit persönlichen Verbindungen zu einem Priester begann, wuchs sich zu einem vor zwei Jahren gegründeten Förderverein Indienhilfe. aus. Seine rund 50 Mitglieder haben über 300 regelmäßige und freiwillige Patenschaften für Hilfsmaßnahmen übernommen.

Friedrich Hägele leitete 22 Jahre lang die Aalener Chorknaben – heute gestandene Männer, die sich gerne an ihren „Fritz“ erinnern. Von seinem Stiefvater Bruno Leier übernahm Fritz nicht nur seine religiöse Einstellung, sondern auch die Verbundenheit mit Indien. Dort unterstützte Leiter einheimische Theologiestudenten bis zur Priesterweihe.

Einer von ihnen ist Father Marreddy, zu dem Hägele seit 32 Jahren Kontakt hält. Seit er ihn 1988 erstmals in Indien besuchte, unterstützt er dessen Missionsarbeit in der Stadt Nandyal in der Provinz Andhra Pradesh. Auf seinen bis heute 16 Reisen nach Indien begleiteten ihn immer mehr Freunde aus Deutschland, viele aus Aalen und dem Ostalbkreis.

Von Anfang an unterstützten Hägeles Freunde bedeutende Projekte des rührigen Geistlichen: Drei große Schulen, ein Zentrum für geistige und körperliche Behinderte und vieles andere mehr. Der Freundeskreis hat bis heute 420 Häuser für arme Familien auf den Dörfern bauen lassen und dafür eine besondere Methode entwickelt. Hägele berichtet: „Wir stellen einer Familie das Baumaterial zur Verfügung, dann lassen wir gleich 20 bis 30 Häuser in einem Dorf bauen und stellen während der Bauzeit einen Mason an, der zugleich Maurer- und Zimmermeister ist. Die Leute bauen dann unter Anweisung des Masons, solange es auf den Feldern keine Arbeit gibt.“

Das Baumaterial kostet rund 1000 Euro, wofür wir viele zweckgebundene Spenden bekommen haben. Der Name des deutschen Spenders wird am Haus eingraviert. Dort stehen dann zum Beispiel die Sternsinger von Sankt Bonifatius Hofherrnweiler, die Schülerschmiede der Aalener Hermann-Hesse-Schule und die Realschule Galgenberg als Spender eines Hauses. In einer zweiten großen Aktion hat der Verein 175 Kinder mit einer Lippen-, Kiefer-, Gaumen oder Rachenspalte operieren lassen.

Vor wenigen Tagen berichtete Marreddy über die Situation in Indien unter dem Corona-Einfluß: „Alle Firmen, Fabriken und andere Arbeitsstellen sind geschlossen. Arbeiter bekommen keine staatliche Unterstützung und gehen zurück in die Dörfer“. Marreddy hat einen Supermarkt gefunden, der ihn und seine notleidenden Menschen mit 300 Überlebenspaketen belieferte. „In der letzten Woche konnte ich insgesamt 68 000 Euro nach Indien überweisen“, ergänzte Hägele. „Damit wird ein Zentrum für 100 geistig behinderte Erwachsene und viele unserer anderen Einrichtungen finanziert.“