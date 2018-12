Freundeskreis hilft in Uganda mit Kühen und Bananen

Vor etwa 50 Jahren ist in Aalen der „Freundeskreis Uganda“, der sich für Aidswaisen in Afrika einsetzt, entstanden. Das in die Jahre gekommende Motherhouse muss renoviert werden. Durch Spenden der Weihnachtsaktion in den vergangenen Jahren konnte bereits ein Teil neugebaut beziehungsweise renoviert werden. Um den Menschen vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, sind weitere Neuerungen geplant.

Zum Waisenhaus gehört eine kleine Landwirtschaft. Man baut Kochbananen an und hält unter anderem Hühner und Kühe, Kreuzungen aus afrikanischen und europäischen Kühen. „Die geben mehr Milch als die einheimischen Tiere“, erklärt Heusel. Die Selbstversorgung ist wesentlich günstiger, wie wenn man alle Lebensmittel kaufen würde. „In Uganda hat es das ganze Jahr über etwa 23 bis 24 Grad, so dass eigentlich immer etwas wächst“, sagt Florian Heusel.

Zum einen soll der Kuhstall beim Waisenhaus versetzt und größer gebaut werden. Aktuell steht der Stall sehr nahe am Motherhouse, so dass der Geruch und Fliegen die Bewohner belästigt. Zudem schädigt die Gülle das Mauerwerk. Versetzt man den Stall, wäre er zum einen nicht mehr direkt am Wohnhaus, zum anderen könne man dort einen Freilauf für Kühe anbauen, so dass diese mehr Futter hätten und mehr Milch geben könnten, erklärt Florian Heusel, der erste Vorsitzende des Vereins. Den Kuhstall dürfe man sich nicht wie einen Stall, wie wir ihn kennen, vorstellen, so Heusel. „Das ist mehr so eine betonierte Platte mit Ablüssen, ein offenes Freigehege“, so der Vorsitzende des Vereins.

Weiterhin gebe es hier Platz für weiteres Gartenland. Dort könnte man neben Mais auch Bohnen und Bananen anbauen, wichtige Grundnahrungsmittel in Uganda, wie Heusel weiter erklärt. „Die Menschen essen hier viel Bananenbrei. Milch ist nicht so verbreitet, auch Fleisch gibt es nicht jeden Tag, da es sehr teuer ist“, sagt Heusel. Dem Verein sei es wichtig, den Menschen vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Auf dem freiwerdenden Gelände am Haus, wo bisher der Kuhstall stand, will man ein Lagergebäude für Feuerholz bauen. Zudem soll es Platz zur Zucht von Bananenstauden-Setzlingen geben. „Das Ziehen der Setzlinge und der Verkauf soll eine dauerhafte Einnahmequelle für das Motherhouse werden“, erklärt Heusel. Ein Farmer aus der Nähe würde die Mitarbeiter im Anbau schulen, so Heusel.