Freundeskreis besucht Indien

Der Freundeskreis Indien ist unter der Leitung von Fritz Hägele in Indien gewesen. Die Teilnehmer wohnten vier Autostunden südlich von Hyderabad in Navajeeva (bei Nandial) in einer Schule für taubstumme Kinder. Ein Höhepunkt war der Besuch in Gopawaram, einem Zentrum für geistig- und körperlich behinderte Kinder, das 1997 eröffnet wurde. Der Freundeskreis war dabei, als der Grundstein für den Bau gelegt wurde. Zudem wurden 40 Häuser eingeweiht, die die Familien mit finanzieller Unterstützung des Freundeskreises gebaut hatten. Die Häuser sind solide und regensicher, so dass der Monsun ihnen nichts anhaben kann. Das Foto zeigt in der hinteren Reihe: Elke Schönherr, Michael Holl, Ursula Mechenich-Baumann, Doris Zwilling, Agnes Riedel, Walter Baur und Pius Joos. Vordere Doppelreihe: Edith Baur, Gabriele Braun, Fritz Hägele, Birgit Mayer-Korell, Teresa Baur, Alisa Braun, Raimund Veil, Karin Rudolph und Werner Harnischmacher. Es fehlen auf dem Foto Christine Enderlein und Ingrid Henne.