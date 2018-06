„Freunde“ stellen ihr Jahresprogramm für 2012 vor

Das Hauptanliegen der Aalener „Freunde“ ist es, durch gemeinschaftliche Unternehmungen ein wertschätzendes Miteinander, bei dem auch Menschen mit seelischen, geistigen, sozialen und körperlichen Behinderungen mitmachen können, zu pflegen. Deshalb werden stets auch neue Frauen und Männer jeglichen Alters gerne im Kreis aufgenommen. Sozialpädagoge Wolfgang Klaschka, der Treffleiter der Aalener „Freunde“, hat nun ein Jahresprogramm zusammengestellt.

Jeden ersten Montag im Monat ist ab 18 Uhr „Freunde“-Treff. Am 6. Februar steht Gaudi bei einem Kappenabend auf dem Programm. Wer sich gerne spielerisch bewegt, ist am 5. März bei den Bewegungsspielen mit Angelika Biermann richtig. Anschließend erfreuen Brett- und Kartenspiele für Jung und Alt. Am 2. April ist eine Führung im Krematorium beim Waldfriedhof geplant. Am 7. Mai gibt es einen Ausflug zur Kapelle Maria Eich.

Der Sommerspaziergang mit Einkehr am 4. Juni führt in Röthardt zur Jakobshütte. Am 2. Juli dürfen sich Interessierte auf eine Kutschfahrt freuen. Am 6. August gibt es einen ausgiebigen Bummel durch Aalens Fußgängerzone mit dem aktuellen Sommerevent. Der alljährliche Gemeinschaftstreff mit den „Freunde“-Gruppen aus Dillingen und Heidenheim führt am 13. August zum Härtsfeldsee bei Dischingen.

Bevor der Herbst einkehrt, sind die „Freunde“ am 3. September bei der Biobauernfamilie Waizmann in Mohrenstetten eingeladen. Am 1. Oktober wird ein „Chinäbisches Oktoberfeschdle“ mit allerlei chinesisch-schwäbischen Schmankerln gefeiert. Wer mag, kann am 5. November in einem Diavortrag über Nord-Uganda von Helene Dingler Einblick in das Hilfsprojekt des Comboni-Paters Gerner gewinnen. Am 3. Dezember wird es in der Pizzeria Italia adventlich mit traditionellem Nikolausbesuch.

Die Gruppe ist offen für weitere gemeinschaftliche Aktivitäten und eng verbunden mit den vielfältigen sozialen und kulturellen Projekten der Aktion „Freunde schaffen Freude“ in Dischingen in der Arche.

Weitere Informationen über die „Freunde“-Treffen gibt’s beim „Freunde schaffen Freude“-Aktionsbüro, Telefon 07327 / 5405.