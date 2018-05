Freude vor dem ersten Start

Der Europäische Radsportverband (UEC) hat die Hallenradsport-Europameisterschaft der Junioren im Kunstrad und Radball an diesem Wochenende an den Schweizer Radsportverband „Swiss Cycling“ vergeben. Im schweizerischen Bazenheid (Toggenburg) kommt die 38. UEC Junioren-EM im Hallenradsport zur Austragung. Der Bund Deutscher Radfahrer schickt eine sehr starke deutsche Mannschaft mit Titelambitionen in die Schweiz.

Die Bundestrainer der Kunstradjunioren Marcus Klein (Wachenheim)/Lisa Renner (Worms) und der Radball-Junioren Michael Lomuscio (Gärtringen)/Lars Wegmann (Köln) haben nach den diversen EM-Ausscheidungen eine starkes deutsches Team nominiert. „Bei der Deutschen Meisterschaft vor gut einer Woche, konnten zwar nicht alle EM-Starter ihre optimale Leistung bringen und damit auch Deutscher Meister werden, aber ich bin zuversichtlich, dass sie am EM-Tag ihre Leistung auf die Fläche bringen können“, so Klein. „Wir haben sehr starke Konkurrenz. Besonders im 1er Juniorinnen mit den beiden Österreicherinnen und den beiden Schweizerinnen. Für die Medaillen kommen gleich sechs Mädchen in Fragen. Sowohl Ramona Dandl als auch Theresa Klopfer vom RV Ebnat haben etwas weniger Punkt eingereicht, sind aber nicht chancenlos.

Im 1er der Juniorinnen sind insgesamt 19 Sportlerinnen aus elf Nationen werden am Start sein. Darunter auch Klopfer. Sie hat mit 164,4 Punkten die sechst höchste Schwierigkeitspunktzahl eingereicht. Zwei Österreicherinnen, zwei Schweizerinnen und Dandl vom RKB Bruckmühl (Bayern) wollen mit einem schwierigeren Programm Europameister werden. Diese haben zwischen 173, 7 und 186,9 Punkte eingereicht. Also deutlich mehr als Klopfer. Dies hat aber nichts zu bedeuten, denn im 1er der Juniorinnen gab es im vergangenen Jahr einige Überraschungen. Und die Aussichten für Theresa? „Dies ist schwierig zu sagen“, räumt Vater und Trainer Thomas Klopfer ein. „So gut kennen wir die internationale Konkurrenz noch nicht. Wenn es ihr gelingt gut vor zu legen kann Sie noch etwas nach vorne kommen.“ Und die Konkurrenz hat es in sich, denn mit Lorena Schneider (Österreich) ist die EM-Titelverteidigerin am Start und mit Julia Walser (Österreich) auch noch die Junioren-Weltrekordhalterin und 2-fache WM-Teilnehmerin. Und nicht zu vergessen die Teamkameradin Dandl, die als Junior-Masters-Siegerin in die Schweiz anreist. Trotzdem „freue ich mich auf meine erste EM-Teilnahme“, so Theresa Klopfer. „Ich werde mein Bestes geben und dann schauen, was dabei rauskommt.“ Mit der EM-Vorbereitung lief es bisher gut „Die Muskelverhärtung mit der sie an der Deutschen zu kämpfen hatte ist eigentlich wieder weg“, so Thomas Klopfer.