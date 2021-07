Freude aufs Günther+Schramm-Stadion

Im September wird am Wasseralfinger Erzstollen das Günther+Schramm-Stadion eingeweiht werden. Die großen Umbau- und Sanierungsarbeiten dort und die neue Namensgebung sind Thema bei der Mitgliederversammlung des Fußballvereins Viktoria Wasseralfingen gewesen.

Nachdem nahezu alle Veranstaltungen in den letzten zwölf Monaten abgesagt werden mussten, freute sich der Vorstand Finanzen und Geschäftsführer des Vereins, Kurt Neuhäusler, die „Viktoria-Familie“ endlich wieder persönlich begrüßen zu können.

Der Abend begann mit den Ehrungen langjähriger Mitglieder, vorgenommen vom Ehrungsbeauftragten Volker Braun. Geehrt wurden: für zehnjährige Mitgliedschaft Steffen Rettenmaier, Luca Winkler, Roland Hägele, Mark Busch, Alexander Kapranov, Ralf Kempf, Maik Bulling, Luca Ebert, Jonas Göbel, Birgit Fachet, Felix Burtsche und Ersan Bajramovski; für 25 Jahre Tobias Pfeilmeier; für 40 Jahre Evelin Schwarzer; für 50 Jahre Josef Schäffauer, Günter Grupp und Eugen Krämer; für 60 Jahre Hans Hug, Kurt Wengert, Hubert Henn und Erich Maier; für 75 Jahre Kurt Neuhäusler senior.

Im Bericht des Vorstands war das Hauptthema das Großprojekt Geländesanierung. Eine eindrucksvolle Foto-Diashow des Baufortschritts wurde mit dem Lied „Football ‘s coming home“ abgerundet. In den letzten vier Jahren wurden unzählige, vor allem ehrenamtliche Stunden von vielen Vereinsmitgliedern und Freunden geleistet. Seit wenigen Wochen sei das Gelände nun in einem Top-Zustand. Die beiden neuen Rasenplätze seien saftig grün, die Garage für den nagelneuen Rasenmähertraktor werde in den nächsten Tagen aufgebaut. Die neu angelegte Festwiese hinter der Vereinsgaststätte wird am 7. und 8. August mit einem „Mallorca-Festival“ eingeweiht. Am Sonntag, 9. August, wird der komplett sanierte Biergarten mit einem Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr eröffnet.

Die Namensrechte des neuen Sportgeländes sind für fünf Jahre vergeben: Das Günther+Schramm-Stadion am Erzstollen soll im September eröffnet werden. Aktuell werden noch die Bandenwerbeflächen an Sponsoren vergeben. Die Crowdfunding-Aktion sei ein voller Erfolg gewesen und der neue Rasenmähertraktor sei mit Spenden komplett finanziert worden. Eine weitere Spendenaktion hat die Anschaffung eines Defibrillators ermöglicht.

Ortsvorsteherin Andrea Hatam sprach von einem Riesenpaket, das dort am Erzstollen mit Biergarten, Bewegungspark und Sportplätzen inzwischen vorhanden und das für ein Leben und die Gemeinschaft des Vereins wichtig sei. Der Vorsitzende des Stadtverbands fürSport und Kultur, Armin Peter, hob unter anderem bezüglich der Spielgemeinschaft in Wasseralfingen die Leistung der Viktoria hervor, die maßgeblich an Aktionen und deren Umsetzungen beteiligt gewesen sei. Und er wiederholte die Forderung an die Stadt, dass Wasseralfingen einen fußballgerechten Kunstrasenplatz brauche.

Kurt Neuhäusler stellte anschließend den Haushaltsplan mit Ein- und Ausgaben des vergangenen Jahres vor. Bei den Neuwahlen wurde er ohne Gegenkandidaten für ein weiteres Jahr einstimmig als Vorstand Finanzen und Geschäftsführer gewählt. Ebenso Daniuel Kurz als Vorstand Sport und Marcus Bohnet als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit. Kassenprüfer bleiben Lisa Bayer und Hans Hug. Die weiteren Ergebnisse der Wahlen: Schriftführer/Pressewart Tobias Vater, Kassierer Alexander Schmid, Mitgliederverwaltung Heinrich Klaka, Sponsoring Mario Bossert, Gelände Stefan Abele, Fußball AH Gerhard Vater, Fußball Jugend Andreas Tamm und Stefan Eisele, Breitensport Hedwig Schäffauer und Gerlinde Schoch, Schiedsrichter Luca Seeh, Veranstaltungen Oliver Burtsche, Politik/Ehrungen Volker Braun

Kurt Neuhäusler stellt den Plan der Beitragsanpassung vor. Grund und Ziel sei es, eine Einheitlichkeit im Bereich des Wasseralfinger Fußballs zu bekommen. Die neue Beitragsstruktur wurde von der Versammlung einstimmig verabschiedet und wird somit ab 2022 umgesetzt.