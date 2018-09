„Freude am Glauben weitergeben“

Jetzt ist das Team des Jugendreferats des Dekanats Ostalb wieder komplett. Patrick Grazer ist neuer Dekanats-Jugendseelsorger. „Ich möchte meine Freude am Glauben an die Jugendlichen weitergeben“, sagt Grazer.

Grazer kommt aus der Gemeinde Salvator in Aalen. Nach seinem Studium an der Katholischen Hochschule in Mainz wurde er in der Seelsorgeeinheit Schöntal im Dekanat Hohenlohe ausgebildet. Künftig ist er mit einem Stellenanteil von 75 Prozent als Jugendseelsorger im Dekanat Ostalb tätig und mit 25 Prozent in der Seelsorgeeinheit Rosenstein, wo er unter anderem für die Gemeinde Böbingen und die Erstkommunion zuständig ist. Zudem ist Grazer gemeinsam mit Daniel Barth für die Jugendkirche Gmünd verantwortlich.

Neu im Team für die kommenden drei Jahre ist auch Tobias Kornacker. Der 19-Jährige absolviert ein Duales Studium im Bereich Soziale Arbeit und hat seine Praxisstelle im Jugendreferat Aalen.