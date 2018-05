Freude über neue Schaukel ist groß

Anlässlich des 20-jährigen Firmenbestehens der Firma Pumpentechnik Strauß aus Aalen-Waldhausen darf sich die Förder- und Betreuungsgruppe der Behindertenhilfe Ostalb in Aalen über eine Spende freuen. In einer Feierstunde wurde eine neue Schaukel aus Holz offiziell übergeben und eingeweiht. Alle Klienten der Gruppe freuen sich über die großzügige Spende und können es kaum erwarten, die Sommertage schaukelnd im Garten zu verbringen. Dabei können sie das neu bepflanzte und mit einem Rollstuhl zu unterfahrende Hochbeet bestaunen, das zusammen mit Schülern aus Klasse 8 der Realschule am Galagenberg angelegt und bepflanzt wurde. Seit Schuljahresbeginn gab es gemeinsame Spaziergänge und Bilder-Mal-Aktionen, um Berührungsängste von Schülern und Menschen mit Behinderung abzubauen und Erfahrungen im Umgang miteinander aufzubauen. Weitere Aktionen innerhalb der Kooperation sind geplant.