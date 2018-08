Freizeit zwischen Lein und Wald

Seit 66 Jahren gibt es das Ferientagheim der Evangelischen Kirchengemeinde in Aalen, seit 1970 in Leinroden im alten Schulhaus und seit 2011 in einem neuen Gebäude, und das Interesse an den beiden Ferienabschnitten ist ungebrochen. Und auch an Mitarbeitern fürs Ferientagheim fehlt es nicht.

Und so blickt das Leitungsteam in diesen Tagen wieder einmal dankbar zurück auf zwei erfolgreiche Abschnitte, die am gestrigen Freitag zu Ende gegangen sind. „Zwischen Zauberstab und Hexenbesen-Magisches Leinroden“ war in diesem Jahr das Motto, das sich durch das ganze Programm zog. Auch ein eindrucksvolles Biblisches Erlebnisprogramm wurde erarbeitet, das jeden Tag erzählt und gespielt wurde. Dabei ging es um die Wunder Jesu und die Kraft des Glaubens.

Elterntage mit Gottesdienst gefeiert

Höhepunkte waren auch die beiden Elterntage, die mit einem ganztägigen Erlebnisprogramm die Angehörigen mit in das Geschehe der Freizeit hineinnahmen. Sie begannen mit einem Gottesdienst, der einmal von Pfarrer Marco Frey, im zweiten Abschnitt von Pfarrer Bernhard Richter mitgestaltet wurden. Als Vertreter des Trägers nutzten die Geistlichen auch die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die sich in Leinroden engagierten. Den ersten Abschnitt leiteten Jonas Rau, Kerstin Schütz und Linde Wagner als Verantwortliche in der Küche, den zweiten Abschnitt verantworteten Annika Wiedemann, Jonathan Weber und Daniel Wiedmann. Die Küchenleitung hatte Rose Mahler inne.

Ein besonderes Highlight war ebenso das Geländespiel im Wental in Bartholomä. Die zwölf Gruppen erkundeten das Felsenmeer und den angrenzenden Wald.

Ab Februar kann man sich anmelden

Am Ende der beiden Ferienabschnitte sind alle froh und dankbar über das gute Gelingen. Dekan Ralf Drescher dankte allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und freut sich schon auf das nächste Jahr, wenn die Kirchengemeinde wieder zwei Freizeitabschnitte in Leinroden durchführen wird. Das weiterentwickelte Anmeldeportal ist ab Anfang Februar geöffnet.