Freigestellter Geistlicher: Pfarrer von der Ostalb wünschen sich lückenlose Aufklärung

Ein Pfarrer einer Seelsorgeeinheit im Dekanat Ostalb ist wegen „Übergriffigkeit und Grenzverletzungen“ vom Dienst freigestellt worden. Ausschlaggebend war ein Brief von Ministrantinnen und Ministranten, die dem Geistlichen erhebliches Fehlverhalten vorwerfen. Pfarrer aus der Region reagierten geschockt auf die Nachricht. Im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ fordern einige eine transparente und lückenlose Aufklärung der Vorgänge.

Wenn Fälle dieser Art bekannt würden, stünden absolute Transparenz und der Schutz der Opfer an erster Stelle, erklärt Ellwangens Stadtpfarrer Sven van Meegen. Der Prozess müsse rechtlich unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft und der einzelnen Gremien, unter anderem der Pfarrei und des Kirchengemeinderats, eingespult und „sauber aufgearbeitet“ werden.

Der Pfarrer, der zudem Dekan an der Fakultät für Sozialwesen der Dualen Hochschule Heidenheim ist, findet es „bemerkenswert“, dass die betroffenen Jugendlichen selbst einen Brief an den Leiter Pastorales Personal der Diözese, Holger Winterholer, geschrieben hätten. Das sei sehr mutig gewesen. Früher hätte es solch ein Schreiben sicher nicht gegeben, ist sich van Meegen sicher.

Durch seinen Fachbereich kennt sich der Hochschulprofessor mit der Thematik Missbrauch bestens aus. Ein Kind, dass schreckliche Erfahrungen dieser Art gemacht hätte, müsse sich damit im Schnitt an sieben Erwachsene wenden, erst der achte würde dann erste Schritte einleiten. Für ein betroffenes Kind sei das eine schlimme Situation. „Es zweifelt an sich, gibt sich vielleicht selbst die Schuld und fragt sich, warum die Erwachsenen nichts unternehmen“, erklärt van Meegen.

Gesamtgesellschaftlich hätten die Themen Gewalt und Missbrauch stark zugenommen, berichtet er weiter. Ein Konzept zur Verhinderung gebe es leider noch nicht. „Gute Sexualpädagogik“ in Schulen, Vereinen und Kindergärten könne aber präventiv wirken.

Insbesondere in der Zeit während der Corona-Pandemie sei die Zahl gewalttätiger oder sexualisierter Angriffe gegen Klein- und Kleinstkinder stark angestiegen. „In den drei Jahren haben die Fälle in Ostwürttemberg um 280 Prozent zugenommen“, so van Meegen weiter. Diese Zahl stimme ihn nachdenklich, denn das Problem weite sich aus. Das sogenannte Darknet und Hass im Internet hätten ihren Anteil daran.

Pfarrer warnt vor Vorverurteilungen

Van Meegen warnt aber auch davor, vorschnelle Urteile gegen mutmaßliche Täter zu fällen. Einer seiner Studienkollegen sei einst beschuldigt worden. Dieser habe sich daraufhin das Leben genommen. Letztendlich sei herausgekommen, dass die Beschuldigungen nicht gestimmt hätten, sagt van Meegen.

Dekanat und Diözese haben laut Schönenbergpfarrer Martin Leitgöb „absolut korrekt“ gehandelt, den beschuldigten Pfarrer freizustellen. Er habe den Eindruck, dass der Fall „in guter Weise“ behandelt werde. Die Vorwürfe müssten lückenlos im Sinne derer, die die Vorwürfe erheben, aufgeklärt werden. Schließlich gehe es hier um Menschen, so Leitgöb. Und er sei zuversichtlich, dass genau das auch geschehe. Hier werde nichts „verpfuscht“.

Er kenne den Fall zwar nicht im Detail, sei jedoch sehr betroffen von der Geschichte, gibt der Pfarrer zu. Missbrauch in der katholischen Kirche sei ein Dauerthema, das allen Mitarbeitern sehr nahe gehe. Und bei den Menschen löse es Verunsicherung aus, so Leitgöb weiter.

Aalens Stadtpfarrer Bernhard Richter fällt es sichtlich schwer, die richtigen Worte zu finden. Ihn hat die Nachricht mitgenommen, er hatte von der Sache erst am Montagabend erfahren. „Da erschreckt man sich erst einmal. Das macht einen betroffen“, sagt Richter. Er denke in solchen Situationen aber immer an beide Seiten, an die Opfer, aber auch die Täter. „Man fragt sich dann im ersten Moment immer: Was ist da dran? Ich möchte da aber sicherlich nichts beschönigen, das ist ja ganz klar“, so Richter weiter, der kein Urteil fällen wollte. „Es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema und da sollte man sich auch immer gut überlegen, was man sagt“, so Aalens evangelischer Stadtpfarrer.

Kirche habe kein gutes gesellschaftliches Bild

Man sei als Kirche stets eine Solidargemeinschaft, auch wenn es die andere Konfession sei, will Richter auch keine Trennung zwischen katholisch und evangelisch vornehmen. Das gesellschaftliche Bild von der Kirche sei ohnehin kein gutes, nach der langen Corona-Zeit kämpfe jede Gemeinde darum, wieder in die Normalität zurückzufinden. So schlimm diese Geschichte auch sei, so sei dies doch auch leider ein gesellschaftliches Problem, kein ausschließlich kirchenspezifisches, sagt Richter. „Gut, dass man sensibel geworden ist in dieser Thematik, um das hoffentlich ganz schnell aufzuklären. Da darf man auch nicht nachlassen.“ Er wünscht sich weiterhin transparente Aufklärung in diesem Bereich.

Hans-Christian Richter ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim. Von der Nachricht wurde er kalt erwischt. Hat er doch seinen 31. Geburtstag am Dienstag gefeiert und folglich frei gehabt. „Das dämpft natürlich die Laune, ich bin sprachlos. Als Kirche hat man immer einen hohen moralischen Anspruch an die Menschen und man wird daran natürlich auch gemessen. Das Problem ist immer, dass solch ein Fall wieder auf alle zurückfallen wird“, sagt Richter. Er weist darauf hin, dass in der Kirche das Kindeswohl ein zentrales Thema sei.

Als Mitarbeiter der katholischen Kirche muss man ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen, dazu eine Selbstauskunft unterschreiben (wenn gegen einen Mitarbeiter der Kirche ermittelt wird, muss dieser das umgehend melden, d. Red.) sowie einem Verhaltenskodex entsprechen. „Von der Diözese ist das von oben alles klar kommuniziert“, erklärt der Pastoralreferent. Auch die Ehrenamtlichen würden innerhalb des Leitungskurses geschult, sogenannte Kindeswohl-Schulungen, so Richter. „Da wird darauf geachtet, was gut für die Kinder ist und was man als Leiter darf und was nicht. Da schaue ich bei den Jugendlichen in unserer Gemeinde immer genau hin, dass die geschult sind. Da geht es auch darum, ein Auge auf den anderen zu haben – dabei geht es aber keinesfalls um Kontrolle.“

Wenn einem Situationen komisch vorkämen, solle man auf die Menschen zugehen. Es gehe darum, einen Blick dafür zu entwickeln. „Es ist wichtig, achtsam zu sein. Was möchten Jugendliche und was möchten sie nicht“, so Richter weiter. Ob der Aktualität sei es durchaus eine Option, dieses Thema auch in einen Gottesdienst einzubauen, „vielleicht auch, um die richtigen Schritte zu gehen, wenn es in der eigenen Gemeinde passieren sollte“.

Bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart hält man sich auf Anfrage bedeckt. Zumindest, was den Standort angeht. Genauer eingrenzen will Pressesprecherin Eva Wiedemann das Gebiet, aus dem der Pfarrer stammt, nicht. „Wir nennen nur das Dekanat“, sagt sie im Gespräch. Das Katholische Dekanat Ostalb wiederum ist nicht zu erreichen.

Marios Pergialis, Dekanatsjugendreferent des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Er habe erst am Dienstagmorgen von dem Vorfall erfahren und wisse noch nicht, was genau vorgefallen sei.