Freie Wähler wollen bunten Querschnitt anbieten

Mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Thomas Rühl an der Spitze treten die Freien Wähler Aalen am 26. Mai zur Gemeinderatswahl an. Insgesamt neun Frauen stehen auf der Liste für die Kernstadt Aalen und die Stadtteile. In Dewangen soll Eberhard Stark weiterhin Ortsvorsteher bleiben und dort wollen die Freien Wähler weiter zulegen. Erstmals gibt es einen Kandidaten in Hofen. Bei der Nominierung im TSG-Sporttreff freute sich Rühl über die Liste. Sie biete einen Querschnitt durch alle Berufe und Altersklassen, von 29 bis 75 Jahren. Die Wählervereinigung Freie Wähler hat jetzt gut über 100 Mitglieder.

Eberhard Stark berichtete davon, wie gut und dauerhaft die Freien Wähler in Dewangen „eingeschlagen haben wie eine Bombe“, er ist zuversichtlich, die derzeitige Position zu halten oder gar noch verbessern zu können. Rühl berichtete von einem „etwas raueren Diskussionsklima“ im Gemeinderat, das er in erster Linie der neuen Fraktion FDI zuschreibt. Er berichtete kurz über die großen Bauprojekte wie das Kombibad im Hirschbach. Und er berichtete von der Schwierigkeit, weibliche Kandidatinnen zu finden. Die seien meist anderweitig in Anspruch genommen oder trauten sich das Ehrenamt als Stadträtin nicht zu.

Kandidaten für den Gemeinderat

Aalen: 1. Thomas Rühl, 2. Claus Albrecht, 3. Bernd Adrian, 4. Robert Brenner, 5. Nicole Felgenhauer, 6. Rainer Geißinger, 7. Marita Hermann, 8. Oliver Kuchler, 9. Michael Schlipf, 10. Katja Stein, 11. Ulrich Walter, 12. Christian Weber, 13. Michael Witte, 14. Jörg Zenke.

Dewangen: 1. Eberhard Stark, 2. Jürgen Gierke.

Ebnat: 1. Torsten Fritscher, 2. Josef Wunderle.

Fachsenfeld: 1. Jürgen Opferkuch, 2. Sabine Kollmann.

Hofen: 1. Wolfgang Fried.

Unterkochen: 1. Johannes Thalheimer, 2. Anja Köder-Knaus, 3. Florian Stütz, 4. Erika Wiedenmann.

Unterrombach/Hofherrnweiler: 1. Silke Kiesewetter, 2. Klaus Krehlik, 3. Gabriele Schiele, 4. Andreas Okupniak, 5. Bernhard Ritter.

Waldhausen: 1. Patrizius Gentner, Manfred Schock.

Wasseralfingen: 1. Franz Fetzer, 2. Karl Groß, 3. Michael Wörz, 4. Lamia Fetzer, 5. Reduane Baidori, 6. Matteo Favetta, 7. Arzu Bahar Kortmann.

Die Kandidaten für den Kreistag wollen die Freien Wähler übernächste Woche nominieren.