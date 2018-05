Freie Wähler: Keine höheren Gebühren für Vereine

In der Diskussion um eine mögliche Erhöhung der Standgebühren bei den Reichsstädter Tagen und beim Internationalen Festival haben die Freien Wähler im Gemeinderat an Oberbürgermeister Thilo Rentschler jetzt einen Antrag gestellt. Er beinhaltet die Forderung, alle nicht gewerblichen Vereine, die an den Reichsstädter Tagen und beim Internationalen Festival in der Stadt einen Stand betreiben, von der Anpassung der Standgebühren auszunehmen und auf eine Anpassung dieser Gebühren zu verzichten. Eine Gebührenerhöhung für kommerzielle Betreiber werde die Fraktion hingegen mittragen.

Zur Begründung führen die Freien Wähler an, die nicht kommerziellen Vereine leisteten einen großen, wenn nicht gar den größten Beitrag zum Gelingen dieser beiden Veranstaltungen mit viel ehrenamtlichem Engagement. Sie seien es auch, die diesen Festivitäten ihr charakteristisches Flair verleihen – nicht die gewerblichen Marktbeschicker, für die es ja die entsprechenden Märkte, Jahrmärkte und Auto-Salons gibt.

„Das Segment der Vereine möchten wir weiter fördern, zumindest aber keinesfalls noch weiter belasten – auch nicht mit marginalen Beträgen, wie dies die Erhöhungen im Einzelnen wohl sein werden“, schreibt Fraktionsvorsitzender Thomas Rühl weiter. Dies wäre ein gutes Zeichen für das städtische Miteinander und Füreinander und würde zusätzlich der Stärkung des Ehrenamtes dienen.