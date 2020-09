Freiburger Nachwuchs zu Gast in Aalen

Zum Saisonstart in der Karl Weiland-Halle haben es die Regionalligavolleyballer der SG MADS Ostalb mit der 2. Mannschaft der FT Freiburg zu tun. Im Team der Gäste spielen die besten Nachwuchsvolleyballer, von denen jede Saison einige zum Zweitligakader stoßen.

Die junge Freiburger Truppe ist athletisch und technisch stets sehr gut ausgebildet und kann in diesen Bereichen mit jedem Gegner der Liga mithalten. Allein schon aus diesem Grund werden die Aalener Volleyballfans ein spannendes Match erwarten können.

Personell haben sich im Kader der Ostalbvolleyballer zwei Änderungen ergeben. Die letztjährigen Spieler Tom Klotzbücher (spielt jetzt 3. Liga in Ludwigsburg) und Dominik Kelsch (konzentriert sich mehr auf sein Studium und spielt in der 3. Mannschaft) haben das Team verlassen. Mit den zwei Neuzugängen Michael Stegmann (Zuspieler aus Hessen) und Maurice Laboureur (Libero aus Hamburg) stoßen zwei erfahrene Spieler zum Kader, die sich schon in der Saisonvorbereitung ins Team gespielt haben. Aufgrund dieser Tatsachen erhoffen sich die MADS-Spieler in dieser Saison einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Ein Handicap bedeutet mit Sicherheit der Ausfall des langjährigen Stammzuspieler Christian Kalwa, der mit einer langwierigen Daumenverletzung wohl mindestens noch zwei Monate ausfallen wird.

Erfreulicherweise sind seit Ende Juli wieder Zuschauer in den Aalener Hallen erlaubt, die sich an die allgemeinen Hygieneregeln unter Beachtung des Mindestabstands zu halten haben.

Die MADS-Volleyballer haben ein speziell an die Weiland-Halle angepasstes Hygienekonzept erstellt, über das sich die Zuschauer am Halleneingang informieren können.