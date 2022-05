Freibadsaison in Aalen startet

Mit der Öffnung des Wasseralfinger Freibad Spiesel startet die diesjährige Freibadsaison in Aalen am 20. Mai um 11 Uhr. Da das Wasser im Freibad Unterrombach per Sonnenenergie erwärmt wird und aktuell noch kühle Morgentemperaturen herrschen, öffnet das „Bädle“ erst zu einem späteren Zeitpunkt, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

In diesem Jahr sind, erstmals nach coronabedingter Pause, wieder Saisonkarten erhältlich. Die Saisonkarten sind ab sofort an der Hallenbadkasse erhältlich. Dies gilt für alle bekannten Dauerkarten von Hallenbad und Freibädern. Mit der Eröffnung des Freibad Spiesel werden die Saisonkarten auch an dessen Freibadkasse verkauft.

Trotz gestiegener Betriebskosten, insbesondere bei den Energiepreisen, bleiben die Eintrittspreise unverändert. Einzige Ausnahme sind die Dauerkarten, deren Preis leicht ansteigt. Energiekunden der Stadtwerke Aalen erhalten auch weiterhin attraktive Ermäßigungen auf den Eintritt. Auch die städtische Spionkarte kann für ermäßigte Eintritte genutzt werden. Die gesamte Preisliste ist unter www.sw-aalen.de aufrufbar.

Die Stadtwerke Aalen freuen sich in den Freibädern Spiesel und Unterrombach allen Badegästen wieder ein gastronomisches Angebot anbieten zu können. Im Freibad Spiesel fand aufgrund der Betriebsaufgabe des bisherigen Betreibers ein Pächterwechsel statt. Im Freibad Unterrombach konnte nach letztjährigen Leerstand ein neuer Pächter gefunden werden.

Nach zwei Jahren, die durch weitreichende Corona-Beschränkungen geprägt waren, startet die Freibadsaison erstmalig wieder ohne Corona-Regelungen. Dennoch empfehlen die Stadtwerke Aalen als Betreiber der Aalener Bäder, die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Die Kapazitätsgrenze sowie die Kontaktdatenerfassung sind weggefallen.