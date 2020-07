Freibad Spiesel soll am 1. August öffnen

Die Stadtwerke Aalen planen das Freibad Spiesel am 1. August 2020 zu öffnen. Nach dem Freibad Hirschbach öffnen die Stadtwerke damit das zweite große Freibad in Aalen für den öffentlichen Badebetrieb.

Für die Badegäste im Freibad Spiesel gelten wie im Freibad Hirschbach auch verschärfte Hygieneregeln. Die Kapazitätsgrenze im Spiesel beträgt 250 Personen gleichzeitig im Bad. Über eine Ampel auf der Internetseite der Stadtwerke Aalen wird die Belegungstendenz in Echtzeit angezeigt. Die Ampel sowie die gültigen Regeln sind unter https://www.sw-aalen.de/baeder/freibadsaison-2020 veröffentlicht. Die Informationen zum Freibad Spiesel werden zeitnah ergänzt.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude nicht vollends abgeschlossen sein werden und parallel weiterlaufen. Trotz noch laufender Arbeiten werden alle Becken nutzbar sein, also Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken. Das Hauptgebäude selbst steht in dieser Freibadsaison nicht zur Verfügung. Der Haupteingang in der Steinstraße wird aufgrund der laufenden Baumaßnahmen geschlossen bleiben. Badegäste gelangen, vom Parkplatz kommend, über die Technikzufahrt zum provisorischen Zugang zwischen Tennisanlage und Bad. Auch der Kiosk wird in dieser Saison geschlossen bleiben.

Für die beiden geschlossenen Bäder, das Aalener Hallenbad sowie die Limes-Thermen Aalen, wurden Öffnungstermine festgelegt. So sollen beide Bäder Mitte September wieder öffnen. Dies betrifft auch die Physiotherapie in den Limes-Thermen. Das Freibad Unterrombach wir in diesem Sommer nicht für den öffentlichen Badebetrieb verfügbar sein, sondern ausschließlich Schulen und Vereinen zur Verfügung gestellt. Dadurch sollen die Vereine unterstützt werden, die aufgrund der langen Schließung einen erheblichen Trainingsrückstand haben. Weiterhin werden Anfängerschwimmkurse ebenfalls im Freibad Unterrombach durchgeführt werden.