Freibad-Saison im Spiesel ist eröffnet

Start in die Saison bei echtem Sommerwetter: Das Spieselfreibad hat jetzt am Freitagmorgen geöffnet und eine Menge Badegäste erfrischten sich bereits im 23 Grad warmen Wasser im Schwimmerbecken. Die Corona-Regeln gelten nicht mehr, die Besucher-„Ampel“ ist abgeschafft, genauso wie die „Einbahnregelung“ auf den Bahnen im Schwimmbecken im vergangenen Jahr.

Für die ersten Besucher gab’s ein Glas Sekt, für Saisonkarten-Besitzer einen Essens- oder Getränkegutschein. Der Eintrittspreis (Einzelkarte Erwachsene) ist mit 4,40 Euro gleich geblieben, die Saisonkarte (für Freibäder) ist von 70 auf 88,50 Euro gestiegen. Für Stadtwerke-Kunden kostet sie 75,50, beziehungsweise 66,50 Euro. Bei den Preisen, so Reinhold Michelberger (Leiter Bäderbetrieb), liege man im Vergleich mit anderen Städten auf einem guten Niveau für die Badegäste. Der Abendtarif (ab 18 Uhr) liegt bei 2,70 Euro.

„So notwendig waren die Corona-Regeln nicht“, erklärt Reinhold Michelberger (Leiter Bäderbereich) und verweist auf die Hygieneregeln 2021. In einem Freibad, bei frischer Luft und unter UV-Licht hätten Erreger kaum eine Chance. Anders wie andere Freibäder in Deutschland senken die Stadtwerke wegen der gestiegenen Energiekosten die Wassertemperatur nicht ab. Das Spiesel-Freibad wird über ein Blockheizkraftwerk beheizt – „umweltfreundlich und mit einem 90-prozentigen Wirkungsgrad“, so Michelberger. Es gibt einen neuen Kioskbetreiber. Mit Florian Streicher sei ein Pächter mit „richtig tollen Ideen“ gefunden worden. Er wird unter anderem auch den neuen Beach-Bereich unterhalb der Aussichtsterrasse betreiben.