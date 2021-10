Frederick Brütting wird in Stadthalle zum Oberbürgermeister vereidigt

An diesem Dienstagabend ist Frederick Brütting nun auch offiziell ins Amt als Oberbürgermeister der Stadt Aalen eingesetzt worden. Zur Vereidigung in Anwesenheit des Gemeinderats waren zahlreiche Gäste in die Stadthalle gekommen. Gemäß der aktuellen Verordnungen während der Corona-Pandemie bedeutete dies sozusagen: ausverkauft.

Ob Landrat a.D., Klaus Pavel, Landrat Joachim Bläse, der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter oder der Vorsitzende des Sportkreis Ostalb, Manfred Pawlita - gekommen war, was Rang und Namen hat im Ostalbkreis. Es sind nur Beispiele für viele weitere.

Viele der Anwesenden hatte man erst kürzlich in der Stadthalle begrüßen dürfen: Denn da wurde Thilo Rentschler aus seinem Amt verabschiedet. Einen ausführlichen Bericht zur feierlichen Amtseinsetzung lesen Sie in Kürze an dieser Stelle und/oder in der Mittwochsausgabe der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung.