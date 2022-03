Frederick Brütting und Integrationsausschuss rufen zu Frieden auf

In einem gemeinsamen Schreiben drücken Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting und die Mitglieder des Integrationsausschusses ihre Anteilnahme für die Menschen in der Ukraine aus:

„Wir sind bestürzt über die Nachrichten vom Angriff auf die Ukraine, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten in diesen und kommenden Tagen den Menschen, die von diesem schrecklichen Krieg mitten in Europa betroffen sind. Wir sprechen unsere Anteilnahme den Menschen aus, deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte sich nicht in Sicherheit befinden. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die gerade nicht wissen, wie es für sie weiter gehen wird.

Wir möchten die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein harmonisches Miteinander möglich ist und dass Menschen über Ländergrenzen hinweg in Frieden und Respekt leben können. Wir fordern Frieden für alle Menschen auf der Welt und in Europa. Und wünschen uns ein friedliches Zusammenleben hier in Aalen und überall. Die Mitglieder des Integrationsbeirates werden sich weiter gemeinsam für ein gutes Miteinander in der Stadt engagieren. Unsere Hilfe wird auch denjenigen zu Teil werden, die vor diesem Krieg fliehen und zu uns kommen.

Wir appellieren an die politischen Verantwortlichen, insbesondere an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Angriff auf die Ukraine sofort zu stoppen und hoffen auf einen Waffenstillstand und ein friedliches Miteinander in Europa und der Welt. JA zum Frieden sagen Oberbürgermeister Frederick Brütting und und die Mitglieder des Integrationsausschusses der Stadt Aalen.“