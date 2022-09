Frauengymnastikgruppe hilft Flutopfern

Eine Frauengymnastikgruppe der Aalener Sportallianz (ASA) hat dieser Tage im Eifelkreis Bitburg-Prüm der dortigen DJK Wißmannsdorf eine Spende von 1300 Euro überreicht. Der Verein war – wie viele andere auch – im vorigen Jahr von der großen Hochwasserkatastrophe sehr betroffen. Die Gymnastikgruppe unter Leitung von Erika Himml ist Teil der DJK-Abteilung, die in der ASA die DJK-Tradition aus dem Gründerverein DJK Aalen aufrecht erhält. Erika Himml, Elfi Wolf, Annemie Peukert und Thea Krauß machten sich auf den Weg, um das in der Abteilung gesammelte Geld dem Vorsitzenden Georg Lotzkes und Ortsbürgermeister Rudolf Winter zu überreichen. Die Sportanlagen der DJK Wißmannsdorf waren durch das Hochwasser völlig überschwemmt und stark geschädigt worden. Mit Hilfe des ganzen Dorfes wurden sie wieder in Stand gesetzt. Unterstützung von Land oder Bund kam bis jetzt noch nicht an. „Die Verantwortlichen haben sich sehr gefreut, wir wollen weiter in Kontakt bleiben“, sagt Erika Himml.