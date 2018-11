Frauenfußball: Gmünd trotz Niederlage Herbstmeister

In den Fußballligen der Frauen hat es am Wochenende einige Partien gegeben. Die Begegnung der Landesliga-Fußballerinnen aus Ellwangen dagegen wurde abgesagt.

Bezirksliga: TV Steinheim - FV Sontheim 1:0 (0:0). Die Gästemannschaft aus Sontheim, startete wie erwartet druckvoll. Steinheim war vor allem durch Konter gefährlich. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Steinheim die Begegnung und kam ab und an zu gefährlichen Torabschlüssen, Sontheim blieb jedoch weiterhin gefährlich. Nach einem Eckball in der 76. Minute brachte Sontheim den Ball nicht aus der gefährlichen Zone, der Ball fiel Hohl vor die Füße und diese brachte den Ball zur Führung im Tor unter. Steinheim stand nun tief und ließ keine Chancen mehr zu.

Normannia Gmünd - TSF Ludwigsfeld 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Wachter (20.), 0:2 Schwenk (54.), 1:2 Arnholdt (68.), 2:2 Arnholdt (77.), 2:3 Di Muni (90.).

Im letzten Spiel vor der Winterpause verlor Gmünd gegen Ludwigsfeld und ist dennoch Herbstmeister. Obwohl der Gastgeber spielbestimmend war, konnte das Team von Ludwigsfeld mit 2:0 in Führung gehen. Durch zwei Elfmeter glichen die Gmünder Damen aus, mussten aber den entscheidenden Treffer für den TSF hinnehmen.

Regionenliga 3: TB Neckarhausen – 1. FC Stern Mögglingen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Tilgner (3.), 1:1 Fauser (40.), 1:2 Köpf (50.), 1:3 Apprich (69.). Neckarhausen kam besser ins Spiel und gingen früh in Führung. Danach fanden die Mögglinger Damen wieder besser ins Spiel und glichen nach einer guten Einzelleistung einer Spielerin des FC Stern zum 1:1 aus. In der zweiten Hälfte wollte Mögglingen das Spiel für sich entscheiden und erhöhte nach nur zehn Minuten auf 2:1. Als dann in der 69. Minute noch das 3:1 nach einem schönen Schuss nachgelegt wurde, konnten die FC Stern Damen daraufhin einen ungefährdeten Sieg einfahren und zufrieden in die nun anstehende Winterpause starten.