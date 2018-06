Frauenaktionstag in der Arbeitsagentur

Mit „Einsteigen – Umsteigen – Aufsteigen“ ist ein Frauenaktionstag überschrieben, der am Montag, 18. Juni, von 8.30 bis 13 Uhr in der Aalener Agentur für Arbeit stattfindet. Los geht es mit einem Frühstück, danach spricht Kommunikationstrainerin Manuela Lehnert über „Mut zum Konflikt“. Es folgen zwei Workshops: zum einen Farb- und Stilberatung, andererseits gibt es Einblicke in das Bewerbungsverfahren aus Arbeitgebersicht. Außerdem werden Bewerbungsfotos gemacht, dazu gibt’s ein Bewerbungsmappencheck.

Eine Anmeldung ist bis Montag, 11. Juni, unter 07361 / 575385 oder aalen.BCA@arbeitsagentur.de nötig. Einklappen Ausklappen