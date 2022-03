Frauen-Union Ostalb plant Neustart

Anmeldung zur Teilnahme per E-Mail an FU@cdu-ostalb.de oder bis Donnerstag, 31. März, unter Telefon 07361 / 941560.

Die Frauen-Union Ostalb (FU) plant einen Neustart im Kreis. Bereits vor der Bundestagswahl hatten sich einige Frauen zu einem gemeinsamen Austausch getroffen, um über die Zukunft der FU Ostalb zu sprechen. „Wir waren uns einig: Wir wollen neue Pfade einschlagen“, so Gisela Stephan und Simone Uhl vom Re-Start-Team. „Wir müssen die Frauen-Union öffnen für neue Gedanken, für die Belange der jungen und junggebliebenen Frauen, Familien und Macherinnen mit Motivation für Veränderung“.

In gemütlicher Atmosphäre und in einer lockeren Runde wollen die Frauen nun am Freitag, 8. April, um 17 Uhr im Hotel Restaurant Eichenhof in Aalen Ideen entwickeln, diskutieren und gestalten. Alle interessierten Frauen im Ostalbkreis sind dazu eingeladen.